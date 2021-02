Salon koronarokotukset näyttävät etenevän edelleen hitaammin kuin naapurikunnissa ja saman kokoluokan kaupungeissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotuskartan mukaan salolaisista 2,8 prosenttia eli 1 454 oli saanut torstaihin mennessä ensimmäisen rokoteannoksen ja 832 ihmistä toisen annoksen.

Esimerkiksi naapurikunnissa Lohjalla ja Paimiossa ensimmäisen rokotteen on saanut jo yli viisi prosenttia väestöstä. Turussa ensimmäisen rokoteannoksen oli saanut seitsemän prosenttia väestöstä.

Salon rokotustahti näyttää verkkaiselta myös, jos lukuja vertaa saman kokoluokan kaupunkeihin.

Seinäjoella, Rovaniemellä, Mikkelissä ja Kotkassa ensimmäisen rokotteen on saanut 5–7 prosenttia väestöstä. Saloa pienemmissä Porvoossa luku on yli viisi ja Kokkolassakin lähes viisi prosenttia.

Lukuja selittää osin se, että muissa kaupungeissa on oman alueensa keskussairaaloita, ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut ensimmäisenä rokotettavien joukossa.

Osassa kaupunkeja on annettu myös Saloa enemmän ensimmäisiä rokoteannoksia, mutta vähemmän toisia.

– Pelkkä ensimmäinen annos ei auta, vaan rokote vaatii tehosteannoksen. Tilanne tasoittuu myöhemmin, Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist muistuttaa.

Koronarokotusten annosväli on 12 viikkoa.

Salossa on annettu tähän mennessä kaikki rokotteet, joita kaupunkiin on saatu. Onko Saloon saatu oikea määrä, on eri kysymys.

– Rokotuskeskusteluissa jokainen alue sanoo lähtökohtaisesti, että meidän alueelle tulee liian vähän rokotteita. Minulla ei ole oikein antaa vastausta, miksi Salossa on toistaiseksi rokotettu vähemmän kuin muualla, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo.

Riitta Ahlqvistin mukaan rokotteet jaettiin alkuun terveydenhuollon ammattilaisten määrän mukaan, joten tässä kohtaa Salo jäi ilman rokotteita. Sairaanhoitopiiri on rokottanut omat työntekijänsä Turussa.

Rokotteet tulevat sairaanhoitopiiriin, josta ne jaetaan kuntiin väestömäärän mukaisessa suhteessa. Salon määrissä ei alkuun huomioitu riittävästi suurta vanhusväestöä. Salossa on vanhuksia suhteessa enemmän kuin esimerkiksi Kaarinassa ja Turussa.

– Nyt määriä on oikaistu, ja saamme vähän enemmän rokotteita tästä eteenpäin, Ahlqvist sanoo.

Ensi viikosta alkaen Saloon tulee noin 800 rokoteannosta viikossa. Yli 85-vuotiaiden massarokotukset alkavat tiistaina entisen Saktan tiloissa, ja siitä rokotukset etenevät 80-vuotiaisiin ja 70-vuotiaisiin. 65–69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset käynnistyvät käynnistyvät viikolla 9.

– Arvioisin, että 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat on rokotettu neljässä, viidessä viikossa, Riitta Ahlqvist sanoo.

Rokotuksissa edetään THL:n määräämän rokotusjärjestyksen mukaan, ja Riitta Ahlqvist lupaa, että lopulta kaikki salolaiset saavat lopulta rokotteensa.

– Vetoan nyt väestöön, että salolaiset odottaisivat rauhassa rokotusvuoroaan. Rokotusjärjestystä noudatetaan kaikkien kohdalla THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Rokotetta ei saa puhumalla. Soittoihin ja kyselyihin vastaamiseen menee paljon aikaa, joka hidastaa ja vaikeuttaa lääkärinvastaanottojen muuta toimintaa.

Ahlqvist muistuttaa myös, että kaupungin kotisivulle tulee jatkuvasti uutta tietoa rokotusten etenemisestä.

– Toivon, että tietoa hankittaisiin ensisijaisesti sen kautta.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä korostaa, ettei koronarokotusten määrien tai prosenttien vertailu ole alkuvaiheessa järkevää. Erot tasoittuvat, kun rokotukset saadaan pyörimään.

– Mielekäs tarkastelujakso tässä on noin kuukausi, Pietilä sanoo.

Salo ja naapurikunnat (luvuissa 1. ja 2. rokoteannoksen saaneet sekä 1. annoksen saaneiden osuus väestöstä:

Salo 1454/832, 2,8%

Somero 301/93, 3,5%

Paimio 572/202, 5,2%

Kemiönsaari 280/46, 4,2%

Raasepori 861/185, 3,1%

Lohja 2383/910, 5,2%%

Turku 13059/3281, 7%%

Salo ja verrokkikunnat eli saman kokoluokan kaupunkeja suuruusjärjestyksessä:

Seinäjoki 3381/1071, 5,3%

Rovaniemi 4341/887, 6,9%

Mikkeli 3595/1613, 6,8%

Kotka 2651/1108, 5,1%

Salo 1454/832, 2,8%

Porvoo 2694/644, 5,3%

Kokkola 2317/420, 4,9%