Lisää kierroksia: Salon uimahallitapaus päätyi radio-ohjelman pilalauluun

Salon uimahallitapaus päätyi keskiviikkoaamuna suositun radio-ohjelman pilalauluun. Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassa esiintyvä hovimuusikko Ilkka oli sanoittanut Lauri Tähkän kappaleen uudelleen Salon uimahallitapauksen mukaan.

Voit kuunnella ohjelman Salo-laulun täältä hovimuusikko Ilkan esittämänä.

”Kyllä täältä pesee valitusta

vaadin vahingonkorvausta

kaupungin on pakko ottaa vastuu

on on on.

Uimahallissa on märkää vettä

ja se ottaa mua päähän että

kroolatessa uimapuku kastuu

ei ei ei.”

Taustalla on viime kesäinen tapaus, jossa salolaisvaltuutettu Jaana Haapasalo (sit.) sai runsaasti julkisuutta. Haapasalo on kertonut tapahtuneesta muun muassa Salon Seudun Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Haapasalon viereisellä radalla Salon uimahallissa ollut uimari oli roiskuttanut vettä Haapasalon päälle. Haapasalo huomautti asiasta uimarille, minkä jälkeen uimarin tuttava kertoi tapauksesta uinninvalvojalle ja taas valvoja oli mennyt Haapasalon luo kertomaan, että ”kyllä täällä saa roiskia vettä niin paljon kuin haluaa, kun on kilpauimari”.

Tämän jälkeen Haapasalo oli työntekijän mukaan uhannut järjestää hänelle potkut.

Työntekijä teki asiasta ilmoituksen kaupungin työsuojeluorganisaatiolle.

Haapasalo totesi omassa vastineessaan, että hän ei puhunut potkujen järjestämisestä tai hoitamisesta, mutta myöntää, että ”työntekijä on saattanut asian näin tulkita”.