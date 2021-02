Salon valtuusto torjui esityksen tilapäisestä valiokunnasta, kaksi aloitteen allekirjoittajaakin vastusti

Salo ei perusta tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta äänin 14–37.

Arttu Karhulahti (kok.) ja 13 muuta valtuutettua tekivät aloitteen tilapäisestä valiokunnasta sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan virkasuhteen purun jälkeen.

Aloitteen mukaan kaupunginhallitus ei toiminut hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti asiassa.

Valtuustossa Karhulahti sanoi, että aloite tilapäisestä valiokunnasta on hyvin voimakas toimenpide, eikä sitä esitetä heppoisin perustein.

– Kaupunginhallituksen toimintaa voi arvioida vain tilapäinen valiokunta. Relevanttia ei ole, erotetaanko hallitus vai ei. Sen sijaan on olennaista, ettei valtuusto lakaise kaupunginhallituksen työnantajatoimia maton alle. Hallituksen toiminta on ollut räikesti vastoin kaupungin toimintaperiaatteita, hän korosti.

SDP:n Simo Paassilta arvioi, että viimeisen puolen vuoden tapahtumat ovat häirinneet vakavasti kaupunginhallituksen toimintakykyä. Hänen mielestään vaarana on, että riidat henkilöityvät, jolloin niillä on vaikutusta kuntavaaleissa valittavaan uuteen valtuustoonkin.

Paassilta vetosi valtuutettuihin ja toivoi ilmaa puhdistavaa keskustelua, jonka jälkeen tilapäistä valiokuntaa ei enää tarvita.

Jaana Haapasalo (sit.) sanoi menettäneensä oman luottamuksensa kaupunginhallitukseen ja oli valmis kannattamaan Karhulahden aloitetta. Hänen mielestään Salon hallintokulttuurissa on paljon mätää.

– Juonittelua taustalla oli, ja varsinkin kepu juonitteli jo kesäkuun alussa, kun Mattila oli vasta aloittanut, Haapasalo kertoi.

Jaakko Halkilahti (kesk.) teki esityksen, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta.

Heikki Tamminen (ps.) kannatti esitystä ja sanoi, että tilapäisen valiokunnan perustaminen on aivan turhaa julkisuuspisteiden keräämistä.

Annika Viitanen Friberg (kok.) sanoi luottavansa siihen, että kaupunginhallituksella oli riittävästi tietoa päätöksentekoon. Hän harmitteli, että tällä valtuustokaudella poliittinen kulttuuri on ollut huonoa ja yhdessä tekemisen tahto on romutettu. Valiokunta-aloite on syventänyt ryhmien välistä kuilua entisestään.

– Politiikassa aikaan saaminen vaatii, että kykenee yhteistyöhön, Viitanen muistutti.

Antti Olkinuora (ps.) arveli, että tilapäisen valiokunnan perustamisesta koituisi vain rahanmenoa kaupungille.

– Nyt alkaa olla uuden rakentamisen aika. Yhteistyö ei osoita parantumisen merkkejä, Olkinuora totesi.

Äänestyksessä tilapäinen valiokunta sai taakseen 14 valtuutettua kuten alkuperäisessä aloitteessakin. Vain osa nimistä oli vaihtunut.

Aloitteen allekirjoittajista Jarkko Anttila (sd.) ja Kai Schneider (vihr.) äänestivät valtuustossa valiokunnan perustamista vastaan. Tauno Kanerva (kesk.) ja Jaana Haapasalo taas äänestivät valiokunnan perustamisen puolesta.

Tilapäisen valiokunnan kannalla olivat Annika Fagerström (vihr.), Haapasalo, Marjatta Hyttinen (kok.), Kanerva, Karhulahti, varajäsen Ralf Hellsberg (kok.), Sanna Lundström (kok.), Juha Punta (kok.), Elina Suonio-Peltosalo (kok.), Marko Tapio (kok.), Pertti Vallittu (kok.), Jerina Wallius (kok.), Anna-Leena Yli-Jama (kok.) ja puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.).