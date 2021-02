Salonjoen suistoon vajonnut Mersu odottaa edelleen nostoa– ”Auto olisi tärkeää saada pois sieltä mahdollisimman nopeasti”

Salonjoen suistoon Halikonlahdelle sunnuntaina uponnut henkilöauto odottaa edelleen nostajaansa. Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Anne Himberg oli auton omistajaan yhteydessä tuoreeltaan heti maanantaina, ja auton nostosta sovittiin silloin ”hyvässä yhteishengessä”.

Sen jälkeen nosto-operaatio on ollut jäissä. Salon Seudun Sanomien saamien tietojen mukaan nostotyöstä on jo keskusteltu paikallisen kaivinkoneurakointiyrityksen kanssa, mutta auton omistaja ei ole vielä ainakaan ollut valmis maksamaan auton nostoa. Hintaa E-sarjan Mercedes-Benzin nosto-operaatiolle kertyisi kaivinkoneyrittäjän arvion mukaan noin 2–3 tuhatta euroa.

Himberg on luottavainen, että auto saadaan pikaisella aikataululla pois Halikonlahden pohjasta.

– Totta kai auto olisi tärkeää saada pois sieltä mahdollisimman nopeasti, jottei esimerkiksi öljyä tai muita nesteitä pääsisi vuotamaan mereen. Vielä ainakaan vuotoja ei ole ollut, hän vahvistaa.

Torstaina uppoamispaikan ympärillä hääräsi kolme miestä, jotka olivat varustautuneet ainakin sidontaliinoilla, naruilla ja kohtuullisella määrällä puutavaraa. Rannasta katsottuna näytti siltä, että miehet olivat rakentamassa jonkinlaista ramppia auton nostamista varten. Himberg uskoo, että kyse on nostoa valmistelevista töistä.

– Näin uskoisin, että he ovat valmistelemassa autoa nostoa varten. Olen auton omistajaan seuraavan kerran yhteydessä perjantaina ja selvittelen, mikä tilanne on tällä hetkellä.

Nosto-operaation maksaminen on tällaisessa tapauksessa yksinomaan auton omistajan harteilla, sillä jää on pettänyt ajoneuvon alta paikassa, jossa ei ole merkittyä jääreittiä tai -rataa.

Himberg korostaa kuitenkin, että alkuviikosta auton omistajan kanssa käydyt keskustelut olivat positiivisia.

– Sanotaanko näin, että yllättävänkin positiviisia ottaen huomioon, että auton omistaja on ulkomaalainen, eikä yhteistä kieltä löytynyt. Saimme tulkin välityksellä asian käsiteltyä ja jäin sellaiseen ymmärrykseen, että seuraavana toimenpiteenään auton omistaja järjestää noston.

Himberg on sopinut auton omistajan kanssa, että onnistuneen nosto-operaation jälkeen hänelle toimitetaan kuva todisteeksi, että Mersu on saatu rantaan asti. Jos kuvaa ei lähipäivinä ilmesty, siirrytään kehotuksista määräyksiin.

– Määräys voidaan antaa aika nopeallakin aikataululla. Auton uppoamispaikassa on vain 2,5 metriä syvää, joten auto on todella vaarallisessa paikassa merenkulun näkökulmasta, Himberg muistuttaa.

Jäärata-ajo on aina luvanvaraista

Yhdenkin auton ajoharjoitteluun esimerkiksi kotirannan jääradalla tarvitaan aina lupa. Lupa haetaan ympäristösuojeluviranomaiselta.

Sen sijaan yksittäiseen jäällä tapahtuvaan ajoon moottoriajoneuvolla ei tarvita erillistä lupaa, sillä ajo perustuu yleiseen kulkuoikeuteen.

Jäärata on kuitenkin poikkeus, sillä silloin kyse on toistuvasta moottoriajoneuvolla tapahtuvasta harjoitus- tai kilpa-ajosta. Silloin tarvitaan jälleen maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Luvanvaraisuus ei riipu ajoneuvojen määrästä, vaan siitä, että ajo on toistuvaa ja samassa paikassa tapahtuvaa. Jääradalle pitää saada myös lupa vesialueen omistajalta eli yleisimmin osakaskunnalta.