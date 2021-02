Salossa ei uusia koronatartuntoja, mutta Paimiossa jälleen kolme

Saloon ei merkitty uusia koronatartuntoja maanantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Paimioon uusi tartuntoja listattiin kolme. Muihin Salon lähikuntiin uusia tartuntoja ei tullut.

Viime viikolla Saloon tuli kaikkiaan kahdeksan uutta koronatartuntaa, mutta listasta myös poistettiin kaksi. Poistettujen tartuntojen sairastumisajankohta ei ole tiedossa.

Tätä edeltävällä viikolla Saloon tuli kaikkiaan neljä uutta tartuntaa.

Salossa on todettu kaikkiaan 312 koronatartuntaa pandemian aikana.

Paimiossa korona levisi parin joukkoaltistumisen kautta laajasti viime viikolla. Paimiossa on todettu nyt kaikkiaan 70 tartuntaa pandemian aikana. Näistä tartunnoista 19 listattiin viime viikolla THL:n tilastoihin.

Varsinais-Suomeen tuli uusia koronatartuntoja maanantaina kaikkiaan vain 21. Näistä 15 merkittiin Turkuun.

Kaikkiaan Suomessa oli 353 uutta koronatartuntaa. Näistä 184 meni Helsinkiin ja Uudellemaalle.

THL:n koronarokotustilastojen mukaan Salossa on annettu kaikkiaan 1 217 ensimmäistä annosta. Eniten rokotteita ovat saaneet työikäiset henkilöt, eli he ovat käytännössä terveydenhuollon henkilökuntaa.

Toinen annos on annettu vasta 540:lle salolaiselle.