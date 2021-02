Salossa kaksi uutta koronatartuntaa

Saloon kirjattiin perjantaina kaksi uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Salon lähikunnista Paimiossa tuli ilmi kolme uutta tartuntaa ja Koskella yksi.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 22 ja koko maassa yhteensä 401.

Koko epidemian aikana Salossa on ollut yhteensä 312 koronatartuntaa ja koko maassa 46 894.

Salossa on perjantaina päivittyneiden tietojen mukaan rokotettu 1214 asukasta, joista toisen rokotusannoksen on saanut 454. Somerolaisia on rokotettu 185, joista tehosteen on saanut 71.

Turussa rokotuksen on saanut 8474 asukasta, ja heistä toisen annoksen 1940. Koko maassa rokotteen ensimmäinen annos on annettu 164 501:lle ja toinen annos 42 621:lle.

Koronatartunnat Salossa ja lähikunnissa 5.2.

Salo +2 (yhteensä 312)

Somero 0 (26)

Paimio +3 (65)

Sauvo 0 (9)

Kemiönsaari 0 (28)

Koski +1 (9)

Marttila 0 (6)

Turku +22 (2776)

Lähde:THL

Uutiseen päivitetty tiedot rokotetuista klo 13.19.



