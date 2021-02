Somero rokottaa myös nuoria riskiryhmäläisiä – 18–69-vuotiaiden rokotukset alkavat ensi viikolla

Someron kaupunki aloittaa riskiryhmien koronarokotukset ensi viikolla. Rokotteita annetaan 18–69-vuotiaille, jotka kuuluvat sairautensa perusteella koronan ensimmäiseen lääketieteelliseen riskiryhmään.

Someron linjaus poikkeaa ikärajojen suhteen monesta muusta kunnasta. Muun muassa Salossa riskiryhmäläisten rokotukset koskevat tällä hetkellä 65–69-vuotiaita. Ikärajaa lasketaan sitä mukaa, kun vanhemmat ikäluokat saadaan rokotettua.

– Emme lähteneet jaottelemaan riskiryhmäläisiä enää iän perusteella, vaan halusimme laittaa heidät samalle viivalle. Esimerkiksi elinsiirtopotilaalle korona on suuri riski ikään katsomatta, Someron terveyskeskuksen johtava lääkäri Arja Lukka huomauttaa.

Riskiryhmäläiset saavat AstraZenegan rokotetta. Vastaava terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg huomauttaa, että rokotetta saadaan edelleen viikoittain hyvin vähän.

– Riskiryhmäläisiä rokotetaan yhtenä päivänä viikossa.

Riskiryhmäläisten rokotusten ajanvaraus avautuu tänään keskiviikkona. Aikoja voi varata numerosta 0504776155 kello 12–13 välillä. Tuomisto-Lundberg korostaa, että aikoja ei anneta muista numeroista.

– Toivomme, että terveyskeskuksen muihin numeroihin ei soiteta. Jos linjat ruuhkautuvat, eivät apua tarvitsevat pääse lävitse.

Yli 80-vuotiaiden rokotukset alkavat Somerolla keskiviikkona neuvolan tiloissa. Kaupunki ottaa heihin itse yhteyttä ja antaa rokotusajan.

– Ikäihmiset ovat malttaneet odottaa soittoja todella maltillisesti, Tuomisto-Lundberg kiittää.

Riskiryhmäläisen tulee rokotukseen tullessaan esittää peruste riskiryhmään kuulumiselle. Tähän käy esimerkiksi Kela-kortti, lääkärin lausunto tai merkintä potilastietojärjestelmässä.

– Toivomme, että tieto sairaudesta on rokotettavalla valmiina jo tullessaan, jotta rokotus ei ruuhkaudu. Erityisen tärkeää tämä on erikoissairaanhoidon puolella hoidettaville, Tuomisto-Lundberg korostaa.

Ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat sairaudet ovat elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes sekä Downin oireyhtymä.

– Suurin ryhmä ovat diabeetikot, joilla on käytössä tabletit, Tuomisto-Lundberg toteaa.

Ensi viikolla Somerolla käynnistyvät myös kotihoidossa olevien asiakkaiden rokotukset. Kotihoidon työntekijät antavat rokotukset.