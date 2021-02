Someron katsomosta ei tehdä korjaussuunnitelmaa – kaupunginhallitus tyrmäsi teknisen lautakunnan määrärahaesityksen

Someron urheilukentän nykyisestä katsomosta ei tehdä korjaussuunnitelmaa. Someron kaupunginhallitus tyrmäsi teknisen lautakunnan esittämän määrärahan yksimielisesti.

Tekninen lautakunta oli esittänyt kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 30 000 euron määrärahan myöntämistä katsomon peruskorjauksen selvittämiseen ja suunnitteluun kevään aikana. Lautakunnan päätös oli yksimielinen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Sami Suikkasen esityksen, joka ei sisältänyt määrärahaa peruskorjauksen suunnitteluun. Sen sijaan Suikkanen esitti 50 000 euron lisämäärärahaa vanhan katsomon purkamiseen sen jälkeen, kun purku on mahdollista.

Suikkanen korostaa, että urheilukentän peruskorjauksesta on olemassa kaupunginvaltuuston päätös, joka perustuu hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan.

– Jos valtuuston päätöstä ei voida jostain syytä toteuttaa, on nykyisen katsomon peruskorjauksen suunnitteluun käytettävissä 50 000 euron määräraha. Tällä hetkellä korjauksen suunnitteluun ei ole mitään syytä, sillä katsomosta tehdyn suojeluhakemuksen käsittely on edelleen elyssä kesken, Suikkanen sanoo.

Suikkanen pitää korjaussuunnitelmaan esitettyä 30 000 euroa tässä tapauksessa isona summana.

– Eri asia, jos kyseessä olisi muutaman tonnin selvitys. Vaihtoehtoista selvitystä ei nykyisessä tilanteessa tarvita, sillä valtuusto on ilmaissut jo kaksi kertaa tässä asiassa tahtonsa.

Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa määrärahoihin kokouksessaan 1. maaliskuuta. Valtuusto päätti viime joulukuussa urheilukentän peruskorjauksesta äänin 15–20. Peruskorjauksen ehtona on valtionosuuden saaminen.