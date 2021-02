Someron kaupungin metsien arvo harppaa ylöspäin – puuston arvo nousee 20 vuodessa lähes 70 prosenttia

Someron kaupungin metsät tuovat kaupungille jatkossa nykyistä enemmän tuloja. Puuston arvo kasvaa seuraavien 20 vuoden aikana 5,5 miljoonalla eurolla. Tämä merkitsee peräti 67 prosentin nousua.

– Kaupungin metsien arvoon tuleva harppaus ylöspäin on todella iso ja merkittävä, metsänhoitoyhdistys Salometsän alueneuvoja Kuisma Munter toteaa tyytyväisenä.

Someron kaupungilla on metsää runsaat 1 500 hehtaaria. Juuri valmistuneen metsäsuunnitelman mukaan puuston arvo on tällä hetkellä 8,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2031 arvo on kivunnut 9,8 miljoonaan euroon ja vuonna 2041 jo 13,7 miljoonaan euroon.

Munter sanoo, että metsien suunnitelmallinen hoito tuottaa nyt tulosta.

– Kaupungin metsät ovat hyvässä kunnossa ja harvennusvelkaa ei ole.

Kaupungin metsissä on tällä hetkellä puuta noin 240 000 kuutiometriä. Vuonna 2041 luku on 360 000 kuutiometriä. Samalla tukkipuun osuus kasvaa.

– Harvennuksista saadaan jo nyt myyntiin runsaasti tukkipuuta, joka tuo tuloa kaupungin kassaan. Lisäksi päätehakkuita odottaa yli 220 hehtaaria kypsää metsää, Munter kertoo.

Kaupunki saa metsäsuunnitelman mukaan puun myynnistä tuloja seuraavan kymmenen vuoden aikana 1,6 miljoonaa euroa eli 160 000 euroa vuodessa. Munter muistuttaa, että metsän arvon nousu tulee seuraavina vuosikymmeninä näkymään myös kaupungin kassassa.

– Kun puuston määrä kasvaa, lisääntyvät myös hakkuut ja sitä myötä puunmyyntitulot.

Pääosa seuraavan kymmenen vuoden myyntituloista tulee harvennushakkuista, joita tehdään noin 800 hehtaarille. Avohakkuita tehdään 27 hehtaarilla.

– Avohakkuut koskevat lähinnä huonokuntoisia ja lahoja kuusikoita useammassa paikassa. Niissä ei ole muita vaihtoehtoja kuin hakata ne pois tai jättää lahoamaan, Munter sanoo.

Munter korostaa hyvän metsänhoidon olevan tärkeää myös metsätuhojen torjunnassa.

– Hyvässä kunnossa oleva metsä antaa paremman suojan hyönteis- ja sienituhoja vastaan.

SDP:n valtuustoryhmä teki marraskuussa aloitteen, jossa nostettiin esille avohakkuun haitat. Ryhmä toivoi kaupungin metsiin jatkuvan kasvatuksen menetelmää niiltä osin kuin se on mahdollista ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Uusi metsäsuunnitelma sai kaupunginhallituksessa myös demarien tuen.

Munter huomauttaa, että metsäsuunnitelma täyttää aloitteen tavoitteen.

– Suunnitelmaan merkityt avohakkuut ovat 1,8 prosenttia kaupungin omistamista metsistä. Jos avohakkuista halutaan kokonaan luopua, näkyy se myös kaupungin saamissa metsätuloissa.

Munter katsoo luonnon monimuotoisuuden toteutuvan kaupungin metsissä tällä hetkellä hyvin.

– Kaupunki on ollut edistyksellinen myös alueiden rauhoittamisessa. Muun muassa Valkeen alue, Holman saari, Mäyrämäen jalopuumetsät ja Härkjoen suo on rauhoitettu.

Valkeen alueella on suojeltu 70 hehtaaria.

– Jo ennen suojelupäätöstä Valkeen alueen metsänhoidossa mentiin luonto ja alueen virkistyskäyttö edellä, Munter kertoo.

Someron kaupungin metsät