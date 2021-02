Suklaaöveri on nuorten leipojien bravuuri – Ihkun tavaramerkki on, että kukaan ei saa poistua vatsa vajaana

– Mitä enempi sitä parempi, Annina Lindgren vakuutta ja dippaa kakun päälle vielä yhden ja toisenkin suklaapalleron.

Kerrostalon korkuinen kakku on valmis. Vadelmahilloa ja suklaakreemiä on kolmessa kerroksessa ja koko komeus on kuorrutettu suklaalla. Kaiken kruununa on suklaamakeisista kasattu keko. Suklaata on reilusti yli kilon.

– Tämä on suklaaöveri, Annina hymyilee.

Salossa sijaitsevassa Ihkussa, Ihme ja Kumman työpajalla, kehitysvammaiset nuoret tekevät töitä ja osa opiskelee työn ohessa. Pajalla kokataan, leivotaan ja siivotaan. Pidetään kahvilaa, kirpputoria ja tehdään radio-ohjelmaa.

Anninalla on suurin vastuu leivontaryhmässä, joka tekee tarjottavia omaan kahvilaan ja tilaustöitä asiakkaille.

– Aika lailla saadaan päättää, mitä tehdään, hän toteaa.

Vieressä myhäilevät Olivia Juusti ja Petra Elovaara. Porukalta onnistuvat niin marja- kuin gluteenittomat juustokakutkin.

Petra on talon munkkileipuri. Hän esittelee leivinliinan alla olevia, aamulla paistettuja valtavan kokoisia, sokeroituja rengasmunkkeja.

Talon tavaramerkki on, että kukaan ei saa poistua vatsa vajaana.

– Tykkään leipoa, mutta joskus haluaisin tehdä vaikeampaakin, kuten koristeluja, hän mietii.

Olivia valmistaa broileripiiraita sieviin annosvuokiin.

– Täytteessä on broileria, dijon-sinappia, mausteita, juustoa ja kermaa. Päälle tulee voitaikinaa.

Olivia opiskelee työn ohessa Raision seudun koulutuskuntayhtymässä (Raseko) kokiksi. Opinnollistaminen eli näyttöihin perustuvien Rasekon ammattitutkintojen tai niiden osien suorittaminen alkoi Ihme ja Kummassa viime vuonna.

– Olen pienestä asti tykännyt kokata ja leipoa. Haluan opiskella ja olla töissä, mutta Kelan mielestä en pysty tekemään tätä työtä ja he haluavat, että jäisin eläkkeelle. En jää, hän sanoo painokkaasti.

Tällä viikolla Olivia harjoittelee tulossa olevaa näyttöä varten. 10 hengelle tarjoiltava brunssi monine tarjottavineen jännittää vähän.

– Suunnittelu ja aikatauluttaminen on haastavinta.

Nuorille on työpajalla viikoittain luentoja eri aiheista.

– Miten pärjätään työelämässä ja elämässä yleensä, Olivia tiivistää.

Ihme ja Kummassa on parhaillaan 27 nuorta. Vastuuhenkilöinä toimivia aikuisia on alle kymmenen. Koronavuosi on vetänyt toiminnan äärimmäisen tiukalle.

– Tilauskirjamme oli 12. maaliskuuta täynnä. Yhdessä yössä kaikki tilaukset hävisivät, Ihme ja Kumma Tuki ry:n puheenjohtaja Jorma Nurminen toteaa.

Tilauskirjassa oli tarjoiluja ristiäisistä hautajaisiin. Kahvilassa yhdistykset pitivät kokouksia ja erilaiset kerhot kokoontuivat. Nyt tuloista on jäljellä 10 prosenttia.

Työpajalle palattiin ja kahvila avattiin helmikuun alussa puolentoista kuukauden joululoman jälkeen.

– Me leivomme ja harjoittelemme joka tapauksessa. Tärkeintä on, että on töitä. Jos ei tehdä, itsevarmuus häviää, hän sanoo.

Asiakkaiden puuttuessa herkut syödään itse.

– Perjantaisin on kakkupakko, mies velmuilee.