Suomalaistutkija odottaa mielenkiinnolla, kuinka moni republikaanisenaattori lopettaa ex-presidentin tukemisen

Väitöskirjatutkija Jani Kokko on useimpien muiden Yhdysvaltain-asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että senaatti tuskin lopulta tuomitsee Donald Trumpia virkarikosoikeudenkäynnissä. Kokko kuitenkin uskoo, ettei Trumpia vastustavien republikaanisenaattoreiden lukumäärä jää vain nykyiseen viiteen.

– Aika iso osa tästä 50 hengen (republikaani)senaattorijoukosta pohtii omaa asemaansa historiassa, Kokko Jyväskylän yliopistosta kuvailee tuntoja Capitol-kukkulalla.

Kokon mukaan ratkaisevaksi voi muodostua senaatin republikaaneja johtavan Mitch McConnelin kanta.

– Jos hän antaa puollon sille, että Trump pitää tuomita, niinsilloin se avaa pidäkkeet muilta senaattoreilta, jotka asiaa vielä pohtivat, Kokko arvioi.

Hänen mukaansa virkarikosoikeudenkäynnin aikana on kiinnostavaa seurata, kuinka republikaanisenaattorit reagoivat todistusaineistoon loppiaisen tapahtumista kongressissa. Kokko ennustaa materiaalin viesteineen ja videokuvineen olevan ”aika rankkaa kamaa”, kun sekä poliitikot että turvallisuusviranomaiset olivat ilmiselvässä hengenvaarassa.

Toisessa vaakakupissa senaattoreiden mielissä taas on oma poliittinen tulevaisuus, joka on osalla katkolla jo kahden vuoden päästä pidettävissä välivaaleissa. Kokon mielestä republikaanisen puolueen oman tulevaisuuden kannalta pesäeroa kannattaisi kuitenkin ryhtyä tekemään.

– Jos republikaanipuolue nyt nauliutuu kiinni Donald Trumpiin, se on tappioiden tie. Heitä pönkittää enää oikeastaan vaalijärjestelmä, joka on pitänyt heidät siinä ylisuuressa vallassa kiinni, Kokko arvioi.

Poliittista laskelmointia, ei juridiikkaa

Kokon mukaan valinta onkin siinä, tekeekö puolue pesäeroon Trumpiin jo nyt vai sinnitteleekö se neljän vuoden päästä pidettäviin presidentinvaaleihin ja ottaa poliittisen selkäsaunan silloin. Virkarikosoikeudenkäynnille tyypillisesti kyse on siis poliittisesta laskelmoinnista, ei niinkään siitä, mitä Trump teki tai ei tehnyt reilu kuukausi sitten.

– Eihän tällä juridiikan kanssa ole juuri mitään tekemistä. Jos olisi, Trump olisi tuomittu jo ensimmäisessä (virkarikos)oikeudenkäynnissä, Kokko arvioi.

Hän ei usko Trumpin ryntäävän näyttävästi oikeussaliin esittämään omia kantojaan, vaikka se entisen presidentin tyyliin hyvin sopisikin. Kokko arvioi Turmpin juristien neuvoneen päämiestään painokkaasti pysymään poissa.

– Hän saattaisi hyvin nopeasti kriminalisoida itsensä. Sehän on kuitenkin oikeudenkäyntitilanne, Kokko muistuttaa.

Todennäköisempää hänen mukaansa onkin, että Trump vaikka järjestää jonkinlaisen yleisötilaisuuden kaukana Floridassa.

Niilo Simojoki

STT

