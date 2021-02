Syyttäjä vaatii 41-vuotiaalle miehelle vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta PS:n vaalipäällikön murhayrityksestä – teolla on syyttäjän mukaan poliittinen motiivi

Syyttäjä vaatii vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä. Heinäkuisesta väkivallanteosta syytetty 41-vuotias mies kiistää syytteet murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta sekä vaihtoehtoiset syytteet avunannoista niihin. Miehen mukaan hän oli hyökkäyksen aikaan kotonaan Uudellamaalla.

Syytetty, keski-ikäinen kalju mies ei peitellyt kasvojaan kuvaajilta. Hän on pukeutunut vaaleaan paitaan ja kasvoillaan hänellä on maski. Helsingin Sanomien mukaan mies on aiemmin opettanut ammattikorkeakoulussa vastuullista yritystoimintaa ja julkaissut puhesisältöä ruotsalaisella äärioikeistokanavalla.

Käräjäoikeudessa on useita poliiseja valvomassa istuntoa. Esimerkiksi pelkästään turvatarkastuksessa oli läsnä neljä poliisia.

Esitutkinnassa murhan yrityksestä aiemmin epäilty, mutta epäilystä syyteharkinnassa vapautunut Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Hän istuu kahden seuralaisensa kanssa istuntosalin viereisessä yleisösalissa.

Veriroiskeita katossa asti

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta aamupäivällä. Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Syyttäjän mukaan iskuja oli ainakin 20, minkä lisäksi Katajaa potkittiin tämän maatessa maassa. Verijälkiä oli syyttäjän mukaan katossa asti, ja syyttäjän mukaan asunnon veriroiskeista ja Katajan vammoista voi päätellä verta päätyneen myös hyökkääjien vaatteisiin.

Miehet pääsivät Katajan puheille pakettitoimituksen varjolla. Miehet saapuivat Katajan ovelle, missä toinen miehistä sanoi Katajalle paketin olevan perussuomalaisten toimistolta ja pyysi tältä henkilöllisyystodistusta. Katajan avattua oven toinen, piilossa ollut mies kävi hänen kimppuunsa. Rikos ajoittui poliisitutkinnan perusteella kello 9.45:n ja 9.57:n välille.

Paketti oli tyhjä, eikä sen osoitekorttiin ollut kirjoitettu mitään. Paketista löytyi kuitenkin syytetyn miehen ja Torssosen sormenjäljet. Syyttäjä on syyttämättäjättämispäätöksessään todennut, että Torssosen sormenjäljille paketissa voi olla lukuisia syitä.

Syytetyn miehen mukaan hän on mahdollisesti käsitellyt pakettia pari vuotta aikaisemmin. Syytetty kiistää koskeneensa siihen tämän jälkeen. Puolustuksen mukaan paketin kulkeutumisesta Katajan asuntoon sillä ei ole tietoa.

Syytetty ei vastannut työnantajan puheluihin

Syyttäjän mukaan Katajan kimppuun hyökänneet miehet poistuivat tämän luota täsmälleen samanlaisella autolla kuin 41-vuotias syytetty omistaa. Silminnäkijän kertoman mukaan toinen miehistä meni kuljettajan paikalle ja toinen oikealle takapenkille. Auto lähti vauhdikkaasti länteen.

Tässä vaiheessa Kataja oli soittanut hätäkeskukseen ja saanut hälytettyä itselleen apua.

Syyttäjän mukaan syytetyn autoa on siivottu niiltä paikoilta, joille hyökkääjien on nähty nousseen. Verhoilua on poistettu ja kynnyksiä puhdistettu perusteellisesti. Syyttäjän mukaan myös kumimatto on hävitetty. Tämä kertoo syyttäjän mukaan siitä, että tekijöiden vaatteisiin on jäänyt verta teosta ja että sitä on päätynyt myös autoon.

Puolustuksen mukaan syytetty oli kotonaan teon aikaan, kuten myös hänen autonsa. Auton siivoamiselle ja verhoilun poistamiselle on tekoon liittymätön syy.

Syyttäjä katsoo, ettei syytetyn ole näytetty olleen kotonaan teon aikaan. Mies ei ole vastannut työsähköposteihinsa eikä työnantajansa puheluihin. Miehen puhelin oli kyseisenä päivänä tämän kotona, ja sitä käytettiin vasta iltapäiväkahden jälkeen, syyttäjä sanoo.

Syyttäjä: Syytetty toiminut Torssosen kampanjapäällikkönä

Syyttäjän mukaan väkivallanteko oli suunnitelmallinen ja sillä on ollut poliittinen, henkilökohtainen motiivi. Syyttäjä toteaa, että taustalla on Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden kariutuminen.

Syytetty on syyttäjän mukaan toiminut Torssosen kampanjapäällikkönä ja tukiyhdistyksen puheenjohtajana. Syytetty ja Torssonen ovat viestineet toisilleen väkivallantekoa edeltävänä päivänä. Viestien sisältö ei ole esitutkinnassa selvinnyt, sillä Torssonen on käyttänyt prepaid-liittymää.

Torssosta ei teosta tai siihen liittymisestä syytetä, mutta syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan Torssosella olevan aktiivinen kannattajajoukko, joka voisi ryhtyä toimiin ilman Torssosen tietoisuutta tai vaikutusta.

Torssonen muualla teon aikaan

Syyte jätettiin Torssosen osalta nostamatta, sillä syyttäjien mukaan ei ollut riittävää näyttöä sen tueksi, että tämä olisi ollut Katajan asunnolla rikoksen tekoaikaan. Hän on kertonut olleensa tapahtuma-aikaan aurinkolasiostoksilla Jyväskylässä, noin 57 kilometrin päässä rikospaikalta.

Hänen asunnoltaan löytyi käteiskuitti, jonka mukaan lasit on ostettu kello 10.16 eli alle puoli tuntia Katajan pahoinpitelyn jälkeen. Esitutkinnassa kuultu todistaja kertoi jutelleensa Torssosen kanssa kello 10:n ja 11:n välillä, mutta lähempänä kello 11:tä.

Syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan kuitenkin, että Torssosella on ollut motiivi haluta vahingoittaa Katajaa.

Torssoseen kohdistunut rikosepäily johti syksyllä Jyväskylän kaupunginhallituksen eroon. Torssonen oli kaupunginhallituksen jäsen eikä eronnut luottamustehtävistään jouduttuaan rikosepäilyn vuoksi vangituksi. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätyi näin erottamaan kaupunginhallituksen ja nimittämään uuden, jossa Torssonen ei ole mukana. Torssonen myös erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä viime vuonna.

STT on julkaissut Torssosen nimen esitutkintavaiheessa hänen yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi.

