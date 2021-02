Timo Pohjola aikoo kaataa Salon Tunnin juna -päätöksen

Salolainen hallintonotaari Timo Pohjola on ottanut itselleen melkoisen urakan.

Pitkän työuran tehnyt mies on ryhtynyt avustajaksi lähes 30 ihmiselle, joille Turun ja Helsingin välinen nopea ratayhteys aiheuttaa haittaa.

Pohjola on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Salon valtuuston päätöksestä, jolla kaupunki lähti mukaan oikoradan rakennussuunnittelua tekevään hankeyhtiöön.

Konkari on liikkeellä tosissaan. Hänellä on vaaksaa paksu mappi materiaalia ratahankkeesta, ja kunnallisvalituksessa ja siihen liittyvässä vastaselityksessä on kaikkiaan nelisenkymmentä tiivistä sivua.

– Olen vakuuttunut, että Salon päätös tulee kaatumaan, Pohjola sanoo.

Valituksessa Pohjola pyrkii osoittamaan, että Salo on tehnyt useita virheitä Tunnin junaa koskevassa päätöksenteossa.

Selkein virhe löytyy hänestä päättäjien esteellisyydestä. Salon valtuustossa päätöksentekoon osallistui kaksi ratalinjauksen maanomistajaa, Asko Määttänen (kesk.) ja Jerina Wallius (kok.).

– He perustelivat esteettömyyttään sillä, että tässä on kyse vain suunnittelusta. Kumpikaan ei huomioinut, että suunnittelu tehdään maakuntakaavan perusteella, jolloin ratalinjaus on jo laillinen. Se tekee heistä esteellisiä, Pohjola toteaa.

Pohjola on nimennyt valituksessaan esteellisiksi myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan Saija Karnisto-Toivosen (sd.) ja kansanedustaja Katja Taimelan (sd.).

Taimela on VR:n hallintoneuvoston jäsen, ja Karnisto-Toivosen työnantaja Miltton Networks konsultoi Tunnin junan osakasyhteisöjä.

Salon valtuusto ylitti valituksen mukaan toimivaltansa hyväksyessään osakkuuden hankeyhtiössä. Hänen mielestään oikoradan suunnitteluun mukaan lähtö ei kuulu kunnan toimialaan.

– Tässä on arvioitava, onko mukaan lähtö tarkoituksenmukaista. Onko oikoradasta siis hyötyä kuntalaisille ja elinkeinoelämälle, tai onko siitä yleistä hyötyä. Ei riitä, että sanotaan hankkeen olevan hyödyllinen, se on myös pystyttävä perustelemaan, Pohjola korostaa.

Kaupunki on perustellut oikoradan tarvetta muun muassa työssäkäyntialueiden kasvulla. Rata houkuttelisi Saloon yrityksiä ja asukkaita sekä vilkastuttaisi taloudellista toimeliaisuutta.

– Salon osalta nämä hankkeen yleiset perustelut eivät päde. Salolle jäisivät hankkeesta lähinnä haitat. Salon alueelle ei saada uusia asemia, eikä henkilöliikenne hyödyttäisi Saloa. Nopeimmat junat menisivät Salon ohi. Salolta puuttuu myös uuden asutuksen tuoma hyöty. Mitä Salossa voitaisiin rakentaa aseman ympäristöön?

Pohjolan mielestä hankkeesta hyötyisivät Turku, Lohja ja Vihti. Turku saisi nopeammat yhteydet pääkaupunkiseudulle, Vihti ja Lohja henkilöliikenteen Helsinkiin. Lohjalle kaavoitetaan jo uutta suurta asuin- ja työpaikka-aluetta.

Samasta syystä hankeyhtiön kustannusten jako on Timo Pohjolan mielestä täysin kohtuuton. Salo sijoittaa yhtiöön 3,7 miljoonaa euroa eli saman verran kuin Lohja ja Vihti.

– Salon neuvottelijat ovat epäonnistuneet pahoin. Turun osuus tulisi olla suurin, hän sanoo.

Pohjola näkee sopimuksen suurena riskinä, joka vaarantaa Salon heikon taloustilanteen. 3,7 miljoonan euron sijoitus suunnittelua tekevään hankeyhtiöön on vasta murusia, jos kaupunki vedetään mukaan radan rakentamiseen.

– Hankkeen kustannusarvio on 3,7 miljardia euroa. Jos Salo joutuu osallistumaan rakennuskustannuksiin, puhutaan 60–70 miljoonasta eurosta. Viimeistään se tekee meistä kriisikunnan.

Oman riskinsä muodostaa hänen mielestään se, että Turun seudulla ja Helsingin metropoliseudulla on valtion kanssa omat MAL-sopimuksensa tärkeistä maankäytön ja liikenteen hankkeista. Salo on radanvarsikunnista ainoa MAL-sopimusten ulkopuolella ja litistyy siinä välissä.

Pohjola on nostanut valituksessa esiin lukuisia virheitä, joihin Salo on hänen mielestään sortunut Tunnin juna -päätöksen esittelyssä. Kaikkien avaaminen ei lehtijutussa onnistu, eikä se olisi edes mielekästä.

Pohjolan mielestä koko oikoratahanke lähti aikanaan väärälle raiteelle, kun maakuntakaavaan piirrettiin nykyinen ratalinja. Se vei Salolta mahdollisuuden hyödyntää moottoritielinjausta ja saada esimerkiksi Suomusjärven Kitulaan asemapaikan. Linjaus yhdistettynä vaatimukseen radan korkeasta mitoitusnopeudesta tekivät hankkeesta kannattamattoman.

– Jos rata olisi suunniteltu niin kuin Lahden oikorata, moottoritien varteen, olisi säästetty huomattavasti esimerkiksi huolto- ja lunastuskustannuksissa. Nyt rataa suunnitellaan pelloille ja metsiin, sata metriä leveää linjaa, joka pirstoo ihmisten peltoja ja metsiä. Ratalinjauksen alle jää kymmeniä rakennuksia, ja Lukkarinmäki pirstotaan.

– Suurin teoreettinen nopeus radalla on 250 kilometriä tunnissa kolmensadan sijasta, ja sekin lähinnä Lohjan ja Salon välillä. Asemien kohdalla eli 25 kilometriä Helsingistä lähdettäessä ja aina asemien kohdalla suurin sallittu nopeus on 120, Pohjola luettelee.

Pohjola sanoo, että hänen valituksensa on jo säästänyt Salolle selvää rahaa. Salon ja Vihdin valitusten takia Tunnin junan osakassopimusta muutettiin siten, että muut osakkaat varautuvat ostamaan nämä ulos yhtiöstä, jos valitukset menestyvät hallinto-oikeudessa.

– Salo olisi joutunut alkuperäisen sopimuksen mukaan luovuttamaan osuutensa yhdellä eurolla. Nyt kaupunki on oikeutettu saamaan maksamansa rahan täysimääräisenä.