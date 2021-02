Oikeus piti voimassa Navalnyin ehdottoman vankeustuomion

Moskovalainen vetoomustuomioistuin on pitänyt voimassa venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin ehdottoman 3,5 vuoden vankeustuomion.

Venäjän hallinnon tunnetuin kriitikko Navalnyi oli valittanut kuun alussa tehdystä päätöksestä, joka muutti hänen vuonna 2014 kavalluksesta saamansa ehdollisen vankeusrangaistuksen ehdottomaksi. Hän joutuu kärsimään tuomionsa vankileirillä. Koska Navalnyi on istunut aiemmin kotiarestissa, hänelle jää vankeusaikaa jäljelle noin 2,5 vuotta.

Navalnyin tuomio muuttui ehdottomaksi, koska oikeus katsoi hänen rikkoneen ehdonalaisensa sääntöjä oltuaan Saksassa sairaalahoidossa elokuisen myrkytysyrityksensä jälkeen. Navalnyi syyttää myrkytysyrityksestä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:tä. Navalnyi palasi Venäjälle tammikuussa, ja hänet otettiin saman tien kiinni.

Venäjän rikosseuraamusviraston mukaan Navalnyi oli rikkonut toistuvasti tuomion ehtoa ilmoittautumisesta viranomaisille. Navalnyin puolustus on korostanut että hän oli koomassa, ja että hänen olinpaikkansa oli koko ajan Venäjän viranomaisten tiedossa.

– Kysymys kuuluu, piileskelinkö vai enkö piileskellyt? Ostin lipun ja kerroin kaikille palaavani kotiin. Tämä on absurdia, Navalnyi sanoi valitusoikeudenkäynnissään lauantaina.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on vaatinut Venäjää vapauttamaan Navalnyin. EIT katsoo Navalnyin vuonna 2014 saaman kavallustuomion olleen mielivaltainen ja kohtuuton.

Navalnyi saattaa saada myös kunnianloukkaustuomion

Myöhemmin tänään odotetaan myös päätöstä Navalnyia vastaan nostetusta kunnianloukkausjutusta.

Syyttäjä on esittänyt Navalnyille noin 10 000 euron sakkorangaistusta 95-vuotiaan toisen maailmansodan veteraanin kunnian loukkaamisesta. Syyte liittyi Navalnyin julkaisemaan videoon, jossa hän kutsui Venäjän hallinnon kannattajia muun muassa pettureiksi.

Veteraani esiintyi videolla puolustamassa presidentti Vladimir Putinin valtakautta pidentävää perustuslain muutosta.

Navalnyi on pitänyt kunnianloukkaussyytettä poliittisena.

STT

