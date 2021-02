Uhkana investointi-innottomuus – Pk-yritysbarometri: Ilmassa orastavaa toiveikkuutta, jota varjostaa epävarmuus

Uusi Varsinais-Suomen pk-yrittäjäbarometri kertoo, että korona-alhosta ollaan varovaisesti siirtymässä positiivisen puolelle. Kun viime syksynä barometrin suhdeluku oli tukevasti miinus kolmessa, nyt luku on plus yksi.

Maakunnan sekä Salon pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevalta pysyvät melko hyvin linjassa valtakunnallisten tulosten kanssa, mutta usko innovaatioiden, tuotannon tai tuotteiden kehityksen kasvuun on keskimääräistä alhaisempi. Investointiodotukset ovat koko maakunnassa alhaiset: saldoluku on miinus 14 (saldoluku on positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettu prosenttilukujen erotus.).

– Tilanne on erittäin huolestuttava. Tämä on koko barometrin tärkein tieto, toteaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Salon kohdalla investointi-into on vähäisintä koko maakunnassa: Salon seudun saldoluku sukeltaa miinus 25:teen. Tätä Munter pitää vaaran paikkana tulevaisuuden kasvun suhteen.

– Miten saadaan investoinnit käyntiin, ettei synny vuosikymmenen tai ylikin loukkua kasvulle? Tähän on syytä kiinnittää huomiota.

Pääasialliseksi syyksi investointihalukkuuden vähäisyyteen Munter näkee tulevaisuudennäkymien epäselvyyden.

– Yrittäjillä ei ole kirkasta näkymää, mihin suuntaan tuotteen tai palvelun arvontuottoa kasvattaa.

Munterin mukaan barometri kertoo, että yrittäjissä on kahtiajakoa. Pitäisi investoida kasvuun ja samalla varmistaa, etteivät jo vuoden sinnitelleet pienet, ennen koronaa elinvoimaiset yritykset ajaudu konkurssiin.

Neljännes maakunnan pk-yrityksistä suunnittelee toimintansa sopeuttamista, yli puolet lomautuksia ja lähes puolet (42 prosenttia) muita työaikajärjestelyjä. Työntekijöiden määrän suhteen odotukset ovat parantuneet syksystä, mikä kertoo yritysten halusta vähintäänkin yrittää pitää kiinni osaavasta työvoimasta.

– Tämä on erittäin merkittävä ja positiivinen asia, toteaa Munter.

Salossa yritysten uudistumisinto on vähäisempää kuin Suomessa tai maakunnassa keskimäärin. Barometrissä kysytään, miten yritykset ovat valmistautuneet koronakriisin jälkeiseen aikaan. Koko maan pk-yrityksistä 37 prosenttia ilmoittaa panostavansa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, Salon seudulla näin ilmoittaa tekevänsä vain neljännes. Maakunnan keskiarvo on 31 prosenttia.

Samaten Salossa alle viidennes yrityksistä kertoo muuttaneensa kriisin takia toimintatapoja, kun maakunnassa näin toteaa 27 prosenttia ja koko maassa kolmannes.

Ristiriitaa tuottaa se, että kymmenesosa Salon yrityksistä kertoo palaavansa kriisiä edeltäviin toimintatapoihin, ja lähes puolet (46 prosenttia) salolaisyrityksistä ei koe tarvetta muuttaa mitään.

– Kenties tämä johtuu kahtiajakautuneisuudesta: on paljon yrityksiä, jotka eivät ole kärsineet koronasta. Salossa on ollut hyvää kehitystä jo vuosia, ja kenties osalla yrityksistä uudistuksia on jo tehty ennen koronaa eikä lisämuutoksille nähdä tarvetta, Munter sanoo.

Maakunnan yrityksistä liki neljännes kertoo kehittäneensä digitalisoinnin avulla liiketoimintaansa. Salossa luku on alle viidennes. Neljätoista prosenttia kertoo palaavansa kriisiä edeltäneisiin toimintatapoihin, ja 36 prosenttia ilmoittaa, etteivät koe tarpeelliseksi muuttaa mitään.

Salossa koetaan osa-aikaisen työvoiman palkkaus vaikeammaksi kuin keskimäärin muualla maakunnassa ja maassa. Salossa näin vastaa seitsemän prosenttia yrityksistä keskiarvon ollessa kolme prosenttia.

Palkkatasoa pitää palkkauksen esteenä Salossa yhdeksän prosenttia yrityksistä, kun vastaavasti maakunnan prosenttiluku on kuusi ja koko maan viisi.

Munter uskoo, että lukuihin voivat vaikuttaa monetkin yksittäiset tekijät sekä Salon yritysrakenne.

– Epävarmoina aikoina osa-aikainen palkkaus yleistyy ja vakituisten palkkaus vähenee. Tähän voi vaikuttaa myös paljon kausityövoimaa tarvitsevien yritysten määrä Salossa, Munter sanoo.

Pk-yritysbarometrin tiedot on kerätty joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Siihen on vastannut 5 553 pk-yritystä, joista Varsinais-Suomesta noin 450. Salosta barometriin osallistui 59–74 yritystä.

Salossa kolmannes pk-yrityksistä hakee kasvua

Barometrin seutujaottelussa käy ilmi, että positiivisimmin tulevaan suhtautuvat maakunnan pk-yritykset Turunmaalla. Salon seudulla ollaan samassa kuin koko maan keskiarvo.

Salon seudulla uskotaan liikevaihdon kasvuun, mutta vähemmän kuin maakunnassa keskimäärin. Eniten kasvuun uskotaan Turunmaalla ja Turussa. Loimaa erottuu barometrissä ainoana, jonka saldoluku on liikevaihdon kohdalla miinuksella.

Yrityksen kannattavuudessa positiivisia odotuksia on vain Turunmaalla, jossa saldoluku on plus 12. Salossa vastaava luku on miinus yksi.

Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien pk-yritysten osuus Salossa on noin kolmannes vastaajista. Eniten kasvuhakuisuutta on Turussa, 42 prosenttia. Suomen keskiarvo on 41 prosenttia.

– On rohkaisevaa, että kyselyyn vastanneiden pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat kääntyneet viime syksystä positiivisempaan suuntaan, kommentoin barometrin tuloksia elinkeinoministeri Mika Lintilä (keski.) työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvuhakuisuus oli huipussaan vuonna 2008, jolloin voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä maakunnassa ylitti 60 prosenttia. Siitä pitäen on tultu alaspäin, poikkeuksena vuodet 2016 ja 2017.

Rahoitus ei ole muodostanut ongelmaa: 82 prosenttia yrityksistä katsoo, että ne ovat saaneet tarvittavan rahoituksen hankkeilleen.

Barometrissä kysytään myös, onko yritys suunnitellut yrityksen tai liiketoiminnan ostamista – 83 prosenttia ei ollut suunnitellut tätä lainkaan, Salossa 87 prosenttia. Toisaalta, 14 prosenttia salolaisyrityksistä kertoi kaavailevansa yrityksen tai liiketoiminnan ostamista seuraavan viiden vuoden kuluessa.