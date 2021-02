Valtuutettu Jaana Haapasalosta tehdään tutkintapyyntö poliisille

Valtuutettu Jaana Haapasalosta (sit.) tehdään tutkintapyyntö poliisille. Salon kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina.

Tutkintapyyntö tehdään, koska Haapasalo on saattanut syyllistyä virheelliseen menettelyyn luottamustoimessaan, ja se voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Päätöksen taustalla ovat viime kesän tapahtumat Salon uimahallissa. Viereisellä radalla ollut kilpauimari oli roiskuttanut vettä Haapasalon päälle.

Haapasalo huomautti asiasta uimarille, minkä jälkeen uinninvalvoja oli sanonut Haapasalolle, että kilpauimarit saavat roiskia vettä.

Työntekijän mukaan Jaana Haapasalo oli uhannut järjestää hänelle potkut ja teki asiasta ilmoituksen kaupungin työsuojeluorganisaatiolle.

Haapasalo totesi omassa vastineessaan, että hän ei puhunut potkujen järjestämisestä, mutta myönsi, että työntekijä on saattanut näin tulkita.

Haapasalo teki kohtelustaan uimahallissa valituksen ja vaati vahingonkorvausta kaupungilta.

Hän on kertonut tehneensä myös tutkintapyynnön kaupunginhallituksen puheenjohtajasta Saija Karnisto-Toivosesta (sd.), joka toimi työsuojeluilmoitusta koskevan asian esittelijänä hallituksessa.

Valtuustossa Sanna Lundström (kok.) totesi Haapasalon toimineen väärin, jos asiat ovat edenneet sillä tavalla kuin julkisuudessa on esitetty.

Lundströmin mielestä tutkintapyynnön tekeminen on kuitenkin voimavarojen väärin käyttämistä, eikä se tule tuomaan mitään hyvää Salon kaupungille.

– Toivon, että kaupunginhallitus miettii jatkossa kaksi kertaa ennen kuin esittää tutkintapyynnön tekemistä tällaisista asioista, hän sanoi.

Pertti Vallittu (kok.) olisi pitänyt parempana, että asiassa olisi haettu sovittelua ja kuultu eri osapuolia. Hän ihmetteli, miksei kaupunginhallitus voinut käsitellä asiaa.

Heikki Tamminen (ps.) vastasi Vallitulle, että valtuusto on ainoa päätösvaltainen elin asiassa. Tammisen mukaan osapuolia on kuultu, ja parasta on, että viranomainen tutkii asian.

Jerina Wallius (kok.) oli Lundströmin kannalla, eikä ymmärtänyt verovarojen tuhlaamista tällaisessa asiassa.

Muutosesityksiä ei tehty, joten valtuusto hyväksyi yksimielisesti tutkintapyynnön tekemisen poliisille.