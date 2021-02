Yksinäiset nuoret

Korona on muuttanut viime kuukausina monen nuoren elämän, kun virus on vienyt lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä yliopistot laajasti etäopetukseen.

Peruskoulun puolella koulujen etäopetusjaksot ovat jääneet pääosin lyhyiksi, kun syksyllä palattiin kouluun viime kevään poikkeustilanteen jälkeen. Jatko-opinnoissa etäopiskelu on sen sijaan pidentynyt ja on tälläkin hetkellä osa lukuisten opiskelijoiden arkipäivää.

Lähiopetuksen merkityksestä lapsille on puhuttu viime kuukausina paljon ja syystäkin. Koulussa tapahtuva opetus, koulun tarjoamat sosiaaliset suhteet ja koulun suoma tuki ovat tärkeitä asioita lapsen elämässä. Mitä enemmän lapsi on tuen tarpeessa ja syrjäytymisvaarassa, sitä suurempi on merkitys.

Normaaliopetuksen arvo ja tärkeys eivät katoa kuitenkaan mihinkään lapsen varttuessa nuoreksi. Pitkät etäopetusjaksot jättävät väkisin jälkiä nuorten elämään. Mitä kauemmin poikkeustila jatkuu, sen syvemmät ovat jäljet.

Viime aikoina on julkisuudessa näkynyt hätääntyneiden vanhempien avunhuutoja. Vanhemmat ovat kertoneet alakuloisista ja väsyneistä nuorista, jotka ovat linnoittautuneet omaan huoneeseensa. Nuoren elämä on kutistunut tietokoneen ruudun ja sängyn väliin.

Lukiolaisten liiton viime keväänä tekemässä kyselyssä lukiolaiset kertoivat etäopetuksen kuormittavan normaalia opetusta enemmän. Etäopetus koettiin selvästi raskaampana kuin lähiopetus. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt vaativat samalla lailla venymistä ammatillisella puolella.

Viime kuukausina on kannettu yhä enemmän huolta myös yliopistoissa opiskelevien tilanteesta. Opiskelijoiden uupumus on lisääntynyt ja mielenterveysongelmat ovat kasvaneet.

Kaverisuhteet, toisten ihmisten tapaaminen ja vuorovaikutus ovat nuorille iso osa elämää. Etäopiskelun ohella harrastustoiminta on nyt koronan takia pääosin jäissä, mikä lisää edelleen nuorten yksinäisyyttä. Uudelle paikkakunnalle opintojen perässä muuttaneet nuoret ja muutenkin yksinäisyydestä kärsivät nuoret ovat pahimmassa tilanteessa.

Koronaviruksen takia normaaliin elämään kuuluvia toimintoja on pakko tällä hetkellä rajoittaa. Tilanteen pitkittyessä pitää kuitenkin miettiä entistä enemmän myös rajoitusten seurauksia sekä niiden ehkäisemistä. Muuten paitsi taloudellinen myös inhimillinen lasku on valtava.