Z-sukupolvi johti farssiin – LiigaPloki jätti avainpelaajat kotiin ja pelasi Salohallissa sarjamääräysten vastaisesti

Z-sukupolvella tarkoitetaan ikäluokkaa, jonka henkilöt ovat syntyneet vuonna 2000 tai myöhemmin. Toisinaan siihen on esitetty kuuluvaksi myös 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneitä.

LiigaPloki päätti tulla Salohallissa pelattuun lentopallon naisten mestaruusliigaotteluun tulkinnasta riippuen joko täysin tai lähes täysin Z-sukupolven pelaajistolla. Lisäksi samaan kategoriaan kuuluu myös virkaa tehnyt päävalmentaja, 24-vuotias Valtteri Jääskeläinen, joka tuuraa sairauskohtauksesta onneksi vähitellen toipuvaa Mikko Pesosta.

Ploki jätti reissusta pois kahdeksan pelaajaa. Heihin lukeutui ulkomaalaiskvartetin lisäksi muiden muassa molemmat liigajoukkueen passarit.

Niinpä sokerivaahteraparketille ilmaantui käytännössä Pihtiputaan lukion ja Plokin nimellä pelaava joukkue, joka on naisten ykkössarjassa viimeistä edellisenä. Kaiken lisäksi siitäkin porukasta olivat poissa kaksi eniten pisteitä tehnyttä pelaajaa.

Otollisempi vastustaja tälle kahdeksikolle olisi ollut LP Viesti Akatemia, josta kentällä lopulta olikin kolmannen erän päätteeksi neljä nuorta naista. Tosin Akatemiakin olisi näillä jaoilla ottelun suurella todennäköisyydellä voittanut.

Sana farssi tarkoittaa alun perin komedianäytelmää, jossa hauskuus perustuu väärinkäsityksiin. Urheiluslangissa se on kääntynyt muotoon, jossa joukkueen peliesitys tai vaikkapa urheilutapahtuma on laadultaan tragikoomisen huono.

Tällä kertaa tapahtui näistä vaihtoehdoista jälkimmäinen. Ruudun lähetyksistä maksavat asiakkaat saivat eteensä arvottoman näytelmän. Oli onni onnettomuudessa, ettei tähänkään, LP Viestin runkosarjan viimeiseen kotiotteluun saanut ottaa yleisöä paikan päälle.

LP Viestin Tomi Lemminkäinen on työskennellyt valmentajana noin neljännesvuosisadan ja päävalmentajana naisten liigassa pian 700 ottelua.

– Sanoin omille pelaajille pelin jälkeen, että tämä oli mielestäni turhin ottelu, missä olen ollut mukana. En ole koskaan törmännyt näiden vuosien aikana tällaiseen, että otteluun tullaan kahdeksalla pelaajalla ainakin tietääkseni ilman loukkaantumissyytä. Eihän tämä ainakaan Mestaruusliigan arvostamista ole LiigaPlokin suunnalta, että pelikuntoisia pelaajia jätetään kotiin.

– Esimerkiksi LP Kangasala pelasi Salohallissa enimmäkseen pelaajilla, jotka ovat yleensä vaihdossa. Heillä oli kuitenkin parhaat pelaajat mukana matkassa. Se on täysin eri asia kuin jättää terveet pelaajat kotiin, Lemminkäinen kokee.

Tilanne etenee jatkokäsittelyyn. Mestaruusliigan sarjamääräyksissä todetaan näin:

”Kaikissa liigaotteluissa joukkueen on merkittävä vähintään 10 pelikelpoista pelaajaa ottelupöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjaan on merkitty vähemmän kuin 10 pelaajaa, tulee seuran antaa tilanteesta selvitys Liiton urheilutoiminnan johtajalle, esittää toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne korjaantuu.”

Elämässään toista kertaa liigaottelussa päävalmentajana olleelle, liigahistorian nuorimmalle suomalaiselle päävalmentajalle jäi epäkiitollinen tehtävä selittää asioita. Lehdistötilaisuuden vetäjä kysyi Jääskeläiseltä, että onko tämä ylpeä päätöksestä.

– Se on mielestäni seurajohdon asia määrittää – en lähde siihen vastaamaan, hän kommentoi.

Jääskeläinen kertoi ennen ottelun alkua Ruudulle, että syy päätöksiin löytyy otteluohjelmasta. Plokille peli oli 7. tammikuuta alkaneen jakson aikana kahdestoista, eli ottelut ovat seuranneet toisiaan keskimäärin noin 3,5 vuorokauden välein.

Tahti on toki ollut tiukka muttei missään nimessä ennenkuulumaton. Varsinkin kun joukkue on menossa pudotuspeleihin, ja runkosarjan sijoitukset ovat vielä avoinna.

LP-Vampulan keskiviikkoinen kotitappio JymyVolleylle merkitsee Oriveden Ponnistuksen olevan hyvin suurella todennäköisyydellä runkosarjan viides. LP Viesti sijoittuu puolestaan luultavasti toiseksi tai kolmanneksi ja kohtaa näillä näkymin puolivälierissä joko LiigaPlokin tai LP-Vampulan.

Jos jollekin tämänkaltainen peli oli edes jossain määrin hyvä asia, on hänen nimensä M’Kaela White. LP Viestin keskitorjuja pääsi ensimmäistä kertaa kentälle hieman pidemmäksi aikaa ja aloitti toisen erän.

– Pelaaminen oli mahtavaa, kun edellisistä otteluistani oli jo niin kauan. Ennen Suomea pelasin viimeksi marraskuussa yliopistossa, White totesi.

Salossa vietetty vielä hyvinkin lyhyt aika on tehnyt samankaltaisen vaikutuksen kuin aiemmin kaudella LP Viestissä piipahtaneilla kanadalaisilla.

– Kaupunki on kaunis, ja on hienoa nähdä paljon lunta. Toki välillä on vähän turhankin kylmä, White hymyili.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–LiigaPloki 3–0 (25–13, 25–17, 25–12)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 1/0, Anniek Siebring 13/+12, Anna Czakan 6/+6, Arita Ternava 5/+4, Iina Andrikopoulou 11/+4, Teija Vuorenmaa 3/-2, M’Kaela White 7/+7, Saana Virtanen (passari) 0/-1, Nea Haatainen 7/+5. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 78.

LiigaPloki: Anniina Kastarinen 2/-1, Veera Karppinen 4/-4, Jemina Pasanen 0/0, Noora Hakonen (passari) 1/0, Sara Piippo 9/-1, Roosa Päykkönen 7/-5, Sanni Rantanen 4/-1. Libero Senni Virtasen vastaanottoprosentti 24.

Hyökkäysprosentti: 45–24

Vastaanottoprosentti: 45–30

Torjuntapisteet: 10–4

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 9–3/7–10

Tuomarit: Jarmo Kuusisto ja Esa Virta

M’Kaela White teki kolme neljästä pisteestä sen jälkeen, kun hän tuli ensimmäistä kertaa kentälle avauserän aikana.

