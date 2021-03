Aho laukoi jatkoajalla Korpisalon taakse Columbuksen häkkiin ja vei Carolinan voittoon – Hintz ratkaisi voiton Dallasille

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurriganes otti Sebastian Ahon maalilla jatkoaikavoiton Columbus Blue Jacketsista. Peli päättyi 4-3.

Columbuksen maalilla Joonas Korpisalo ehti jo kertaalleen torjua Martin Necasin maaliyrityksen, mutta räpylästä karannut kiekko päätyi vielä Necasin syötöstä Ahon onnistuneeseen laukaukseen.

Columbuksen Patrik Laine sai ottelusta syöttöpisteen, kun joukkue tasoitti kolmannen erän alussa ottelun 2-2-tasalukuun.

Suomalaispelaaja oli avaintekijä myös Dallas Starsin ja Tampa Bay Lightningin ottelussa, kun Roope Hintz laukoi Dallasin voittomaalin kolmannen erän loppumetreillä ja vei joukkueen 4-3-voittoon.

Hintz sai syötön siniviivalle ja karkasi Tampan puolustajien läpi laukaisten suoraan Andrei Vasilevskin länkien läpi. Hintz sai ottelusta myös kaksi syöttöpistettä. Dallasin avausmaalin teki puolestaan joukkueen suomalaispuolustaja Miro Heiskanen.

Nashville Predators ja suomalaiset ilottelivat runsain maalein kotikaukalossaan, kun joukkue vei voiton Detroit Red Wingsistä luvuin 7-1. Eeli Tolvanen ja Mikael Granlund tekivät molemmat yhdet maalit, ja Erik Haula nappasi kaksi syöttöpistettä.

Ottelun ehdoton maalikuningas oli kuitenkin Rocco Grimaldi, joka laukoi häkkiin neljä maalia. Grimaldi avasi joukkueen maalitilin sekä laukoi viimeisen maalin. Haulan molemmat tehopisteet tulivat Grimaldin maaleista.

Rask loukkaantui ottelussa

Colorado Avalanche voitti kotonaan Vegas Golden Knightsin 5-1. Suomalaispuolustaja Joonas Donskoi avasi Coloradon pistetilin toisessa erässä ja vei ottelun tasalukemiin. Toisen erän loputtua Colorado johtikin jo 4-1. Mikko Rantanen sai myös syöttöpisteen yhdestä maalista.

New York Islanders vei vierasvoiton jatkoajalla Boston Bruinsista. Leo Komarov nappasi syöttöpisteen Islandersin ensimmäisestä maalista, joka onnistui toisessa erässä. Maalilla oli tuolloin Jaroslav Halak.

Ensimmäisessä erässä Bostonin maalia vartioi Tuukka Rask, mutta hän ei palannut enää erätauon jälkeen maalille. NHL:n verkkosivujen mukaan Rask loukkaantui ylävartalostaan.

New York Rangers ilotteli jopa kahdeksan maalin verran ja vei vierasvoiton Philadelphia Flyersista 8-3. Rangersin Kaapo Kakko ei kuitenkaan yltänyt tehopisteille.

Washington Capitals voitti New Jersey Devilsin 4-3. Janne Kuokkanen nappasi syöttöpisteen New Jerseyn toisesta maalista. Kevin Lankinen puolestaan torjui nollapelin Chicago Blackhawksille. Chicago voitti kotonaan Florida Panthersin 3-0.

https://www.nhl.com/news/new-york-islanders-boston-bruins-game-recap/c-321769514

Saara-Miira Kokkonen

STT