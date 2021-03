Alhaisten uusi hoivakoti valmistuu marraskuussa

Saloon valmistuu uusi ikäihmisten hoivakoti vuoden loppuun mennessä.

Alhaisiin Papinkujalle rakennettavan hoivakodin pohjatyöt aloitettiin muutamia viikkoja sitten, ja suunnitelmien mukaan talo valmistuu marraskuussa.

– Pääsemme aloittamaan toiminnan marras–joulukuussa, Turun Huhtihovin hoivakodin johtaja Anne Holmberg kertoo.

Alhaisten hoivakodin rakennuttaa Hoivatilat Oy. Yritys jää taloon omistajaksi ja vuokraa tilat Huhtihoville, jolla on toinen hoivakoti Turussa.

Uuteen hoivakotiin tulee 30 esteetöntä asuinhuonetta ja lisäksi virikkeelliset yhteistilat, oma keittiö, saunatilat sekä terassi- ja piha-alueet. Hoivakotiin rakennetaan myös erillinen kuntoilutila, jonka lisäksi pihamaalle suunnitellaan pihasaunaa.

Yksityinen hoivakoti aikoo saada asiakkaita muun muassa Salon kaupungin kautta sekä palveluseteleillä. Palvelusetelin avulla asukkaita voi tulla kauempaakin.

– Salossa asiakas pääsee hyvin vaikuttamaan oman hoivapaikkansa valintaan, ja uskomme tuovamme tähän laadukkaan, kotimaisen vaihtoehdon. Toki asiakkaaksi voi tulla vaikka toiselta puolelta Suomea, jos hänen kotikuntansa myöntää palvelusetelin. Esimerkiksi Turussa hoivakodissa on asiakkaita kauempaakin Varsinais-Suomen ulkopuolelta, Anne Holmberg sanoo.

Hän sanoo, että Huhtihovi alkaa hankkia uuteen yksikköönsä asiakkaita hyvissä ajoin. Keskustelut kaupungin kanssa aloitetaan viimeistään kesällä, ja suoria yhteydenottoja asiakkailta otetaan vastaan jo nyt.

Vanhuspalvelulain mukainen hoitajamitoitus 0,7 tarkoittaa, että uuteen hoivakotiin tarvitaan 21 hoivatyöntekijää asukaspaikkojen ollessa täynnä. Henkilöstön määrä riippuu kuitenkin asiakasmäärästä.

– Paikkoja laitetaan avoimeksi varmasti heinäkuussa. Suunnilleen puolet kokonaisvahvuudesta rekrytoidaan aluksi, ja asukaspaikkojen täyttymisen myötä sitten lisää. Kolmivuorotyö vaatii alusta asti tietyn määrän ihmisiä vuoroihin, jotta tarvittava mitoitus säilytetään, Anne Holmberg kertoo.

Hoiva-alalla henkilöstön kysyntä on kovaa, ja Salossakin toimii jo useita alan yrityksiä. Holmbergin mukaan Huhtihovi on kuitenkin löytänyt kiitettävästi ihmisiä vakinaisiin paikkoihin. Lyhyiden sijaisuuksien täyttäminen on vaatinut enemmän työtä, mutta kaikki paikat on saatu täytettyä.

– Saimme Eeva ja Lauri Kankaan hyvän hoitotyön kunniamaininnan tänä vuonna. Se tarkoittaa, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja saavat meillä ensiluokkaista hoitoa. Hyvä maine helpottaa myös työntekijöiden rekrytointia, Anne Holmberg sanoo.