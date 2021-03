Paikallinen ammattikoulutus jatkaa iloista kulkuaan – Somerolla ja Paimiossa suoritettavat tutkinnot vetävät opiskelijoita

Paikallisesti järjestettävälle ammattikoulutukselle riittää kysyntää Somerolla ja Paimiossa. Somerolla 16 opiskelijaa on aloittanut juuri hoiva-avustajakoulutuksen. Myös Paimiossa saadaan ensi kuussa käyntiin hoiva- ja puhdistusalan koulutukset.

– Hoiva-alan koulutukseen tuli Paimiossa 16 hakemusta. Puhdistusala kiinnosti vajaata kymmentä hakijaa, joten sen hakuaikaa on jatkettu. Molemmat koulutukset voidaan kuitenkin toteuttaa, Salon seudun ammattiopiston työelämäpalveluiden johtaja Elina Korkeaoja kertoo.

Paimiossa annettava koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Se on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja oppilaiden valinta on työvoimaviranomaisten vastuulla. Somerolla oppilasvalinnat tekee ammattiopisto. Someron koulutukset ovat osa seutukaupunkien kehittämishanketta.

Korona on tuonut paikallisesti järjestettäville koulutuksille ison haasteen, sillä niin Somerolla kuin Paimiossa opinnot tapahtuvat pääosin työpaikoilla.

– Korona aiheuttaa hankaluuksia, mutta näille koulutuksille on niin suuri tarve, että viemme opetusta eteenpäin. Joudumme kuitenkin koko ajan pohtimaan uusia tapoja ja keinoja toteuttaa opetusta, Korkeaoja sanoo.

Somerolla hoiva-avustajien koulutuksen piti alkaa täysipainoisesti viime viikolla. Vastuuopettaja Mirva Aaltonen kertoo, että koronan takia liikkeelle on nyt lähdetty opintoihin valmistavilla tehtävillä.

– Opiskelijoilla ei ole vielä etäopetusvalmiuksia, eli olemme toimineet ensimmäiset päivät lähinnä sähköpostien varassa. Hoivakoteihin lähdemme, kun se on turvallista, Aaltonen toteaa.

Paimioon on tulossa myös metallialan opetusta. Elina Korkeaoja toteaa, että koulutus on tarkoitus saada käyntiin ensi syksynä.

– Paimiossa kuusi metallialan yritystä on jo ilmoittanut ammattiopistolle kiinnostuksestaan koulutukseen. Se on todella hyvä määrä.

Salon seudun ammattiopisto perusti aiemmin Somerolle oman työelämäjaoston paikallisten yritysten, opiston ja kaupungin yhteistyöelimeksi. Nyt jaostoa ollaan perustamassa myös Paimioon.

– Jaoston kautta paikallisten yritysten työvoimatarpeet saadaan hyvin esille, Korkeaoja sanoo.

Korkeaoja huomauttaa, että Salon seudun ammattiopisto on valmis viemään paikallista ammattikoulutusta Salon seudulla edelleen muihin kuntiin.

– Olemme valmiina, jos kunnista löytyy kiinnostusta. Marttila ja Koski voisivat olla mahdollinen seuraava suunta. Marttilan kunta on jo ilmoittanut olevansa kiinnostunut työelämäjaostosta.

Somerolla otetaan ensi syksynä uusia oppilaita lähihoitajien koulutukseen. Viime syksynä siellä alkoi lähihoitajien sekä laitos- ja toimitilahuoltajien koulutus.

– Tavoitteena on saada Somerolla käyntiin myös metalli- ja rakennusalan koulutus. Toivon, että koulutuksesta kiinnostuneet yritykset ottaisivat kaupunkiin yhteyttä, Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino sanoo.