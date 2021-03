Analyysi: Tyhjästä on nyhjäistävä – Vilppaalla on Seagulls-sarjassa vain voitettavaa

Jo se fakta, että Vilpas aloittaa maanantaina kello 18.30 välieräsarjan Seagullsia vastaan, tekee Vilppaasta voittajan.

Jos mietitään niitä synkimpiä skenaarioita vuosi tai etenkin puoli vuotta sitten, niin välieräpaikka on Vilppaalle kaikkien vaikeuksien jälkeen hatunnoston arvoinen suoritus.

Vilpas ei ole joutunut kauden aikana luopumaan amerikkalaispelaajistaan tai tekemään radikaaleja säästötoimia, vaikka Korisliigan yleisömagneetti sai ottaa vain viiteen syyskauden kotiotteluunsa yleisöä ja kokonaisyleisömäärä (3 043) oli vain 6–7 prosenttia normaalikausiin verrattuna.

Kaiken lisäksi Vilpas on melko terve. Joukkue pääsee välieriin Perttu Blomgrenia vaille täydellä kokoonpanolla. Jeremiah Wood jätti viime viikon harjoituksia väliin, eikä Teemu Rannikko tule pääsemään enää sataprosenttiseen pelikuntoon, mutta fyysisen Lahti-sarjan jälkeen terveystilanne voisi olla huomattavasti huonompi.

Ennen kaikkea Vilpas pääsee välieriin vailla paineita. Kuluneen kauden paras joukkue Seagulls on sarjan ehdoton ennakkosuosikki, eikä Vilppaalla ole ottelusarjassa kuin voitettavaa.

Vaikka Seagullsin voittaminen neljästi kuulostaa jopa utopistiselta, Vilppaalla on siihen aseet.

Se tosin edellyttää lähes täydellisen toteutuksen lisäksi terveyttä ja Seagullsin alisuorittamista. Sillä jos Seagulls pystyy pelaamaan parhaalla tasollaan, Vilpas ei neljää kertaa heitä voita.

Seagullsin pelaamisessa ei ole suuria kysymysmerkkejä tai selkeitä heikkouksia. Yksi pieni heikkous on kahdeksan pelaajan ydinrotaatio, jossa ei juuri ole särkymävaraa.

Vilppaan 9–10 pelaajan rotaatiossa on aavistuksen enemmän liikkumavaraa, vaikka kokonaisuudessaan materiaali ei olekaan niin tasaisen laadukas kuin Seagullsilla.

Joukkueet kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa vasta maaliskuussa. Viikon sisällä pelatuissa kohtaamisissa Vilpas oli kummallakin kerralla vajaamiehinen, eikä otteluista voi siten vetää johtopäätöksiä.

Vilppaan päävalmentajan Sami Toiviaisen hihassa on enemmän yllätyksiä kuin Seagullsin päävalmentajan Jussi Laakson hihassa. Todennäköisesti Toiviainen joutuu myös käymään hihassa nopeammin ja useammin kuin Laakso.

Kahden näin laadukkaan joukkueen kohtaamisessa puolustuksen merkitys korostuu entisestään.

Kumpikin joukkue on kykenevä ottamaan toisiltaan hyökkäyksen parhaita optioita pois. Koko kauden jauhetut hyökkäyssetit muuttuvat niin sanotuiksi ”broken play” -tilanteiksi, jossa suurin osa hyökkäysajasta on kulutettu ja koreja pitää luoda käytännössä tyhjästä. Näissä tilanteista korostuu pelaajien yksi vastaan yksi -osaaminen sekä hyökkäyslevypallojen kautta saadut uudet mahdollisuudet.

On selvää, että Vilpas ei saa antaa Seagullsille helppoja koreja, eikä Vilpas ainakaan saa päästää Seagullsia juoksemaan nopeita hyökkäyksiä, sillä korintekokilpailussa Vilppaalle on tarjolla vain kakkossija. Tehtävä on vaativa, sillä Seagullsin pallonliike ja tilankäyttö on ensiluokkaista ja heittovoima valtava.

Vilpas pystyy kuitenkin vastaamaan pelipaikkakohtaisessa vertailussa Seagullsille lähes jokaisella pelipaikalla.

Mikko Koivisto pystyy voittamaan Antti Kanervon ja Juho Nenonen Timo Heinosen. Lähempänä koria Wood ja Ladarien Griffin antavat kovan haasteen Tuukka Kotille ja Wayne Martinille.

Suurimmat ongelmat Vilppaalle aiheuttavatkin laituri Shawn Huff ja takamies Kendale McCullum.

Susijengin kapteeni Huff on ensiluokkainen heittäjä, fiksu puolustaja ja ehkä koko sarjan paras alle kaksimetrinen levypallopelaaja. Huffista saattaakin muodostua Vilppaalle vakava matchupongelma, jos ja kun sarjan paras yksi vastaan yksi -puolustaja Myles Stephens ”uhrataan” McCullumin hidastamiseen.

Räjähtävän McCullumin työkalupakki pursuaa vaihtoehtoja.

Hän pystyy ajamaan voimalla korille, viimeistelemään korkealla prosentilla tai antamalla viimeiseen asti viivytetyn syötön kaarelle, jossa odottaa vapaana tai yhden ekstrasyötön päässä 40 prosentin kaukoheittäjä. McCullum itse heittää kolmosia vain kaaren nupista ja upottaa ne 39 prosentin tarkkuudella – keskimatkan hyppyheittoja McCullum ei ota ollenkaan.

Vilppaan hyökkäyksessä Wood jätettäneen yksin Martinia vastaan, mikä vaatii Woodilta Lahti-sarjaa parempaa yksi vastaan yksi -hyökkäämistä sekä muulta viisikolta aktiivista ja arvaamatonta liikkumista leikkauksiin.

On mielenkiintoista nähdä, antaako Seagulls Griffinille, Stephensille tai Riku Laineelle heittotilaa kaarella. Jos antaa, paikat on käytettävä.

Toinen Vilppaan potentiaalinen mahdollisuus piilee Deondre Parksissa, joka pystyy fyysisyydellään nokittamaan niin McCullumin kuin Corban Collinsin. Parksin rooli on merkittävä varsinkin aiemmin mainituissa ”broken play” -tilanteissa sekä neljännesten viimeisissä pallonhallinnoissa.

Kotiedun merkitys on korona-aikana minimaalinen, etenkin kun vastakkain on kaksi näin kokenutta joukkuetta, jotka eivät vähästä hätkähdä.

Suurempi merkitys on sillä, paljonko joukkueilla riittää taktisia keinoja vastata ottelusarjan sisällä tuleviin pelillisiin ongelmiin. Siinä kohtaa punnitaan Toiviaisen taidot lypsää joukkueestaan paras irti.

Henkisesti tehtävä on helppo, sillä kukaan ei halua, että Teemu Rannikon ura päättyy tappioon – vähiten sitä haluaa Rannikko itse.

SSS-arvio: Seagulls finaaliin voitoin 4–1.

Välierien otteluohjelma (finaaliin neljällä voitolla):