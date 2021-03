Ärhäkkä ukkometso päivystää Märynummella – Asiantuntija toivoo, ettei paikalle muodostu kansainvaellusta

Vihainen ukkometso pörhistelee autoille ja ulkoilijoille Märynummella.

Halikkolainen Tytti Mäkinen kohtasi linnun torstaina. Mäkinen huomasi linnun ajaessaan autoa ja hidasti vauhtia. Lintu lähestyi aggressiivisin elkein autoa ensin edestä päin, ja Mäkisen päästyä metson ohi se hyökkäili vielä uudelleen takaapäin.

– Se oli hieno ilmestys, sanoo Mäkinen. Hän kertoo yllättyneensä kohtaamisesta.

– Olen asunut Keski-Suomessa, ja siellä keväisin työmatkani varrella oli joka vuosi tiellä soitimella metso. Luulin, ettei täällä niitä enää olisi.

Perniöläinen lintuharrastaja Juhani Karhumäki on rengastanut metsoja 1970-luvun lopulta lähtien. Hän kertoo rengastaneensa noin 30 häirikkökukkoa.

Lintutietäjien keskuudessa ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, miksi jotkut metsoyksilöt käyttäytyvät oudosti.

Yksi selitys korostaa hormonitasoja: korkeat testosteronitasot saavat metson sekoilemaan.

– Niitä on mitattukin, ja hormonitasot voivat olla hyvin korkeita, sanoo Karhumäki.

Toinen selitys perustuu ikään. Oletuksena on, että vanhat yksilöt eivät pärjää tavanomaisilla soidinpaikoilla, minkä vuoksi ne ajautuvat törmäyskurssille ihmisten kanssa.

Karhumäen kokemuksen mukaan ikäselitys ei ole kovin pätevä.

– Osa linnuista on ollut häirikköjä jo yksivuotiaina. Se on varmaan vähän perinnöllinenkin juttu, koska välillä on ollut häiriköiden ryppäitä.

Kolmas selitys liittyy soidinpaikkojen häviämiseen, mutta tässäkin teoriassa on aukkonsa.

– Näitä häiriköitä on tavattu myös aivan soidinpaikan vieressä, sanoo Karhumäki.

Karhumäen kokemuksen mukaan Salossa on alueen metsokantaan nähden havaittu vuosikymmenten varrella melko paljon häirikkökukkoja. Havainnolle voi olla monia selityksiä.

– Esimerkiksi Karjalassa häirikkökukkoilmiötä ei tunneta. Se voi tietysti olla, että häiriköt ovat päätyneet siellä heti pataan.

Ukkometsojen ohella myös koppelot eli naarasmetsot voivat olla oikullisia.

Karhumäki tietää tapauksia, joissa koppelo on hakeutunut koulun pihaan ja ottanut paritteluasennon lasten lähellä.

– Ne ovat rohkeita, eivätkä pelkää lapsia.

Sekä ukkometsoilla että koppeloilla erikoinen käytös voi olla ympärivuotista tai kausittaista.

– Jotkut yksilöt ovat erikoisia ympäri vuoden lukuun ottamatta aivan sydänkesää, jolloin niillä on sulkasato. Keväällä käytös on kuitenkin usein kiihkeimmillään.

Mikäli kohtaa aggressiivisen metson, kannattaa käyttäytyä rauhallisesti.

– Ei saa juosta karkuun, se tulee selkään, sanoo Karhumäki.

Ärhäkkäkään metso ei tyypillisesti pyri nokkimaan, vaan se lyö kohdettaan siivillä. Se tekee kipeää, tietää Karhumäki.

– Iskun pystyy estämään, jos pitää kuusenhavua tai -oksaa edessään. Lintu ei tule siitä läpi. Sitten voi peruuttaa hiljalleen pois.

Märynummella metson kohdannut Tytti Mäkinen on huolissaan, että peloton metso jää autoille uhitellessaan auton alle.

Juhani Karhumäki toivoo, etteivät uteliaat ihmiset menisi tieten tahtoen katsomaan metsoa.

– Olisi linnun kannalta tärkeää, ettei sinne muodostu kansainvaellusta.

Karhumäki itse aikoo käydä katsomassa, onko kyseinen yksilö hänen aiemmin rengastamansa. Toisinaan Karhumäki myös siirtää häirikkökukkoja turvallisempiin paikkoihin, etteivät ne vahingoittuisi kohtaamisissaan autojen ja ihmisten kanssa.