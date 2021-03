Asianajaja: Navalnyilla kovia tuskia, avustajat pelkäävät hänen henkensä puolesta

Venäjällä vankilassa olevalla oppositiopoliitikolla Aleksei Navalnyilla on kovia kipuja, ja hänen avustajansa pelkäävät hänen henkensä puolesta, sanoo Navalnyin asianajaja.

– Hän kärsii kovista selkäkivuista ja kivusta oikeassa jalassaan. Jokainen pelkää hänen henkensä ja terveytensä puolesta, sanoi asianajaja Olga Mihailova televisiohaastattelussa.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov sanoi jo aikaisemmin, että Navalnyi on saatettu viedä sairaalaan ja ”hänelle on tapahtunut jotain hyvin pahaa”.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Kremlissä ei seurata Navalnyin terveydentilaa.

– Vankien terveydestä vastaavat vankiloiden viranomaiset. Se on heidän työtään, Peskov kuittasi.

Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Viime kuussa hänet tuomittiin reiluksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, kun hänen vanha kavallustuomionsa muutettiin ehdottomaksi vankeudeksi.

Navalnyi myrkytettiin elokuussa, minkä jälkeen häntä pidettiin koomassa ja hengityskoneessa, ja siirrettiin myöhemmin sairaalahoitoon Saksaan. Navalnyi otettiin kiinni heti, kun hän palasi Saksasta Venäjälle.

STT

