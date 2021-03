Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnin määrä jatkua Myanmarissa – syrjäytettyä johtajaa vastaan on nostettu ainakin neljä syytettä

Myanmarissa maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnin on määrä jatkua keskiviikkona. Oikeudenkäynti siirrettiin viime viikolta, koska maan verkkoyhteydet eivät toimineet eikä syytetty voinut osallistua oikeudenkäyntiin videolinkin välityksellä.

Syrjäytettyä johtajaa vastaan on nostettu ainakin neljä syytettä, jotka koskevat muun muassa koronasäännösten rikkomista ja levottomuuksien lietsomista.

Myanmarissa vallan kaapannut sotilasjuntta kertoi aikaisemmin saaneensa myös todisteita, joiden mukaan Aung San Suu Kyi olisi ottanut vastaan yli miljoonan dollarin arvosta rahaa ja kultaa. Ex-johtaja on kiistänyt syytteet.

Sotilaat kaappasivat vallan Myanmarissa helmikuun alussa. Vallankaappauksesta alkunsa saaneissa mielenosoituksissa on kansalaisjärjestöjen mukaan saanut surmansa yli 260 ihmistä.

STT