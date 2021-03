Poliisi löysi murtautujan taskusta tiirikoita ja yli kaksikymmentä auton avainta Salossa. Mies jäi kiinni verekseltään yritettyään turhaan käynnistää vanhaa henkilöautoa.

Käräjäoikeudessa mies selitti luulleensa, että auto oli hänen tuttavansa. Auton ovikin oli miehen mukaan ollut lukitsematta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus uskoi ennemmin auton omistajaa, jonka kertomusta poliisin takavarikoimat lukuisat murtovälineet vielä vahvistivat.

Oikeus on nyt langettanut viisikymppiselle miehelle 30 päivän vankilatuomion kuudesta rikoksesta.

Marraskuisen tiistain tapahtumista on toista vuotta. Salolainen autonomistaja oli jättänyt autonsa lukittuna työpaikan parkkipaikalle mennessään töihin. Työvuoron päätyttyä omistaja oli huomannut, että joku oli lukittautunut hänen autoonsa ja yritti saada sitä käyntiin.

Murtautuja jatkoi starttaamista niin kauan, että auton akku oli tyhjentynyt.

Paikalle hälytetty poliisipartio nosti lopulta murtautujan ulos. Auto oli vuoden 2001 mallia.

Samainen mies oli kuukautta aiemmin rikkonut salolaisen liikerakennuksen ikkunan. Hänet oli löydetty sisältä nukkumasta. Edeltävinä kuukausina hän oli ollut tekemissä poliisin kanssa huumausaineen käyttörikoksista.

”Vastaajalla on paljon rikollista menneisyyttä”, Varsinais-Suomen käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Tuomioistuinten aiemmista ratkaisuista käy ilmi, että mies oli autoa varastaessaan ehdonalaisessa vapaudessa. Vankilapäiviä on istumatta yli kolmesataa.

Mies on 2000-luvulla syyllistynyt lukuisiin huumausaine- ja liikennerikoksiiin, joista on seurannut myös monia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Hänelle on kertynyt tuomioita ainakin Helsingin, Espoon ja Pirkanmaan käräjäoikeuksista ja nyttemmin myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta.

Uusin tuomio ei ole lainvoimainen. Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä koko tuomioon.