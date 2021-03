Barcelonassa järjestettiin jättikonsertti – koko 5 000 hengen yleisö testattiin etukäteen koronan varalta

Barcelonassa Espanjassa järjestettiin lauantaina areenakonsertti, jota katsomassa oli 5 000 ihmistä. Näky tanssivine ihmisine oli epätodellinen keskellä koronapandemiaa, kuin aikamatka menneeseen.

Loppuunmyyty konsertti oli samalla kokeilu, jossa testattiin sitä, voidaanko joukkotapahtumia järjestää koronaturvallisesti.

– Tämä on vain yksi ilta, joten nauttikaa, juontaja kehotti alkajaisiksi.

Sitten areenan lavalle pääsi Espanjan suosituimpiin kuuluva indie-yhtye Love of Lesbian.

– Tämä on niin jännittävää. Olemme olleet viimeksi lavalla 18 kuukautta sitten, solisti Santi Balmes hehkutti.

Yleisö oli yhtä innoissaan.

– Halusimme todella tehdä jotain erilaista, ottaa askeleen kohti normaalia, kertoi Marina Crespo, 25.

Samalla hän pyrki pitämään etäisyyttä muuhun yleisöön, jotta ”ei mene liian lähelle”.

”Toivomme tästä käännekohtaa”

Tapahtuman järjestämisestä vastasi joukko musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilaisia yhdessä paikallisen sairaalan kanssa.

Osana turvajärjestelyjä kaikille tehtiin konserttipäivänä koronan pikatesti. Negatiivisen testituloksen ohella sisäänpääsyn vaatimuksena oli FPP2-maskin käyttö. Muihin turvatoimiin lukeutui areenan ilmanvaihdon tehostaminen.

– Oletamme, että tämä on täysin turvallista. Seuraavien kahden viikon aikana seuraamme sitä, miten moni yleisössä ollut saa positiivisen testituloksen, kertoi Germans Trias i Pujol -sairaalan lääkäri Josep Maria Llibre.

Tapahtuma-ala on koronapandemian pahimmin riivaamia aloja. Alalla toivotaan, että Barcelonan konsertista saadaan tietoa siitä, miten koronaepidemian oloissakin konsertteja voitaisiin järjestää turvallisesti.

– Pandemia on ollut yhtä painajaista kaikille, mutta erityisesti vielä musiikkiteollisuudelle, paikallinen tapahtumajärjestäjä tiivisti.

– Toivomme tästä käännekohtaa.

