Biden esittelee jättimäisen infrastruktuuriohjelman, koko kaksi biljoonaa dollaria

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esittelee myöhemmin tänään ehdotuksensa jättimäiseksi kahden biljoonan dollarin (1,7 biljoonan euron) ohjelmaksi. Sen tarkoitus on uudistaa maan rappiolle päässyttä infrastruktuuria.

Kahdeksan vuoden jaksolle ajoittuva ohjelma on määrä rahoittaa osittain nostamalla yritysveroa 21:stä 28 prosenttiin.

Build Back Better -nimen saaneen ohjelman tavoitteena on muun muassa kunnostaa yli 30 000 kilometriä teitä, korjata tuhansia siltoja ja lisätä liittovaltion rahoitusta julkiselle liikenteelle.

Yhdysvalloissa on puhuttu jo vuosien ajan maan monilta osin vanhentuneen liikenneverkon kipeästä korjaustarpeesta. Edelliset presidentit Barack Obama ja Donald Trump lupasivat suuria satsauksia infrastruktuuriin, mutta ne jäivät enimmäkseen toteutumatta. Tällä osa-alueella Yhdysvallat onkin jäänyt jälkeen nousevasta kilpailijastaan Kiinasta, joka on rakentanut hurjalla tahdilla uusia teitä, rautateitä ja lentokenttiä.

Biden yrittää tehdä kunnianhimoisesta infrastruktuuriohjelmasta yhden presidenttikautensa kulmakivistä ja siirtää sen myötä hallintonsa katsetta myös koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Biden esittelee pakettinsa puheessa Pittsburghissa kello 23 jälkeen Suomen aikaa.

Kongressissa edessä kovaa vääntöä

Bidenin suunnitelmien kuitenkin odotetaan kohtaavan tiukkaa vastustusta kongressissa, ei vähiten siksi, että vasta aiemmin maaliskuussa kongressi hyväksyi tiukan väännön jälkeen 1,9 biljoonan dollarin koronaelvytyspaketin. Paketti muun muassa toi valtaosalle amerikkalaisista 1 400 dollarin shekin ja antoi miljardien lisärahoituksen osavaltioille ja paikallishallintoon.

Tässä vaiheessa on epäselvää, kuinka hyvät mahdollisuudet Bidenilla on pakettinsa saamiseen läpi. Uudelle massiiviselle kuluerälle tuskin löytyy tukea etenkään republikaaneilta, jotka vastustivat koronapakettiakin. Myös jotkut maltilliset demokraatit voivat suhtautua infrastruktuuriohjelmaan nihkeästi, etenkin jos sen rahoittamiseksi vaaditaan veronkorotuksia.

Axiosin mukaan edustajainhuoneessa useammat maltilliset demokraatit ovat ilmaisseet huolensa liian kovasta kulujen kasvattamisesta koronakriisin keskellä. Myös senaatissa Bidenilla riittää työtä maltillisten demokraattien taivuttelemiseksi suunnitelmansa taakse.

https://www.axios.com/scoop-moderate-democrats-buck-biden-tax-hikes-4a0cacb8-4417-40ae-86f6-07e71763344f.html

STT

Kuvat: