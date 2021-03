Biden kritisoi Turkin irtautumista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvasta sopimuksesta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo olevansa syvästi pettynyt Turkin päätökseen irtautua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvasta kansainvälisestä sopimuksesta.

Vuonna 2011 solmittu Istanbulin sopimus edellyttää hallituksia ottamaan käyttöön lainsäädäntöä, jolla väkivallantekijöitä muun muassa voidaan asettaa syytteisiin perheväkivallasta ja avioliitossa tapahtuvasta raiskauksesta. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan allekirjoitti päätöksen irtautua Istanbulin sopimuksesta perjantaina.

– Tämä on masentava askel taaksepäin kansainväliselle liikkeelle naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, Biden sanoi Valkoisen talon tiedotteessa.

Biden kuvaili Turkin päätöstä äkilliseksi ja sanoi, että maiden pitäisi vahvistaa sitoutumistaan taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan eikä erota naisia suojelevista sopimuksista.

Erdoganin ratkaisu, joka on linjassa hänen konservatiivisen ja islamistisen AKP-puolueensa kanssa, on saanut kritiikkiä muun muassa Euroopan neuvoston pääsihteeriltä. Myös Turkissa tuhannet ihmiset osoittivat lauantaina mieltä päätöstä vastaan.

Konservatiivit Turkissa ovat olleet sitä mieltä, että Istanbulin sopimus vahingoittaa perheiden yhtenäisyyttä, kannustaa avioeroon ja antaa tasa-arvoon vedoten lisää hyväksyntää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Hallituksen mielestä Turkin lainsäädäntö on jo riittävän vahva naisten suojelemiseksi.

Perheväkivalta ja naismurhat ovat merkittävä ongelma Turkissa. Paikallisen kansalaisjärjestön mukaan Turkissa murhattiin viime vuonna 300 naista.

Vaikka Yhdysvallat ja Turkki ovat Nato-liittolaisia, ovat niiden välit olleet viilenemään päin jo vuosien ajan.

STT

