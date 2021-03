Biden lupasi 200 miljoonaa koronarokotetta sadan virkapäivän aikana

Yhdysvalloissa saadaan annettua 200 miljoonaa koronarokotusta presidentti Joe Bidenin ensimmäisen sadan virassaolopäivän aikana, presidentti lupasi tiedotustilaisuudessa.

Määrä on kaksi kertaa suurempi kuin Bidenin vaalikampanjassaan lupaama.

– Tiedän, että se on kunnianhimoista, tuplasti se, mikä oli alkuperäinen tavoitteemme. Mikään muu maa ei ole päässyt edes lähelle sitä, mitä me olemme tekemässä, mutta uskon meidän pystyvän siihen, Biden sanoi.

Bidenin mukaan 1 400 dollarin koronatuen on saanut puolestaan jo sata miljoonaa amerikkalaista.

– Todellista rahaa ihmisten taskussa. Se auttaa lähes välittömästi, ja miljoonat muut tulevat saamaan rahansa hyvin pian, Biden lupasi uutiskanava CNN:n mukaan.

Biden puuttui myös Yhdysvaltain etelärajan siirtolaisongelmaan ja sanoi, ettei siinä ole mitään uutta. Bidenin mukaan hänen hallintonsa siirtolaispolitiikka on kuitenkin huomattavasti humaanimpaa kuin edeltäjä Donald Trumpin.

– En anna lasten nääntyä nälkään rajalla, presidentti lupasi.

