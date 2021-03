Bolsonaro tekee hallinnossaan siivousta – useampi ministeri kerralla vaihtoon Brasiliassa

Brasiliassa on mennyt kerralla vaihtoon useampi ministeri maan presidentin Jair Bolsonaron muokatessa hallintoaan. Muun muassa ulko-, puolustus- ja oikeusministerit vaihtuvat, kerrotaan hallinnon tiedotteessa.

Bolsonaron hallinnossa on viuhunut ovi aiemminkin, sillä pelkästään koronapandemian aikana maassa on ehtinyt olla jo neljä eri terveysministeriä.

Presidenttiä on kritisoitu laajasti puutteellisten koronatoimiensa vuoksi. Bolsonaro näyttää kuitenkin suhtautuvan maan katastrofaaliseen koronatilanteeseen aiempaa vakavammin. Hän muun muassa perusti hiljattain kriisikomitean.

Bolsonaro valmistautuu vuoden 2022 presidentinvaaleihin, joissa hän hakee jatkokautta.

