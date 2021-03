Britannia ja EU voivat päästä sopuun rokoteviennistä viikonloppuna, uskoo Hollannin pääministeri

EU ja Britannia saattavat päästä sopuun Astra Zenecan rokotteiden viennistä viikonloppuna, Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoi EU:n huippukokouksen päätyttyä myöhään torstaina.

EU-komissio on kertonut väliaikaisista tiukennuksista koronarokotteiden vientiin unionin ulkopuolelle, mikä saattaa vaikuttaa esimerkiksi EU-alueella valmistettujen Astra Zenecan rokotteiden vientiin Britanniaan. Uusi linjaus saattaa vaikuttaa esimerkiksi Astra Zenecan tehtaalla Halixissa Hollannissa valmistettavien rokotteiden vientiin. Britannia on havitellut näitä itselleen.

Rutten mukaan Hollannin viranomaiset ovat valmiita panemaan toimeen EU-komission aikomuksen estää Halixissa valmistettujen rokotteiden viennin Britanniaan, ja hän sanoi selittäneensä asian myös Britannian pääministerille Boris Johnsonille.

– Hollannin viranomaiset noudattavat tuota komission päätöstä ottamatta siihen itse kantaa. Selitin hänelle (Johnsonille), että se ei mene Euroopassa niin, että tämä olisi kahdenvälinen asia meidän ja Britannian kesken, Rutte sanoi.

Rutte kuitenkin toivoo, että viennin estämiseen ei tarvitsisi mennä.

– Onneksi osapuolet ainakin neuvottelevat nyt, ja näyttää siltä, että lauantaina tai pian sen jälkeen voidaan päästä sopimukseen.

EU-komissio ja Britannian hallitus julkaisivat keskiviikkoiltana yhteisen lausunnon, jossa ne korostivat työskentelevänsä sellaisten ratkaisujen puolesta, joista olisi hyötyä kummallekin osapuolelle.

Von der Leyen näpäytti Astra Zenecaa

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lähetti torstain huippukokouksen jälkeen taas kipakan viestin Astra Zenecalle, jolla on ollut vaikeuksia täyttää toimitusvelvoitteitaan EU:lle. Brittiläis-ruotsalainen yhtiö on toimittamassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EU:lle vain 30 miljoonaa rokoteannosta, kun siltä odotettiin 120:tä miljoonaa annosta.

– Mielestäni on selvää, että ensiksi yhtiön täytyy kuroa takamatka kiinni ja täyttää sopimus, joka sillä on EU-maiden kanssa. Vasta sitten se voi jälleen ryhtyä viemään rokotteita, von der Leyen sanoi.

Komissio haluaa, että koronarokotteiden vientilupien myöntämisessä tarkastellaan vastavuoroisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Käytännössä rokotevientiä EU:sta voitaisiin esimerkiksi rajoittaa sellaisten maiden osalta, jotka tuottavat itsekin rokotteita ja jotka ovat EU:ta pidemmällä rokotuksissaan.

Tämä periaate osuisi juuri Britanniaan, joka on selvästi EU:ta pidemmällä rokotuksissaan. EU:ta on kismittänyt se, että Britannian nopea rokotusohjelma on osittain EU:sta tuotujen rokotteiden ansiota, kun taas EU:n omat rokotukset ovat laahanneet jäljessä. Britannia on kuitenkin vastustanut vientirajoituksia, jotka voisivat hidastaa merkittävästi sen rokotusohjelmaa.

Vientirajoitukset ovat olleet EU:n sisälläkin kiistanalainen asia, sillä niiden on pelätty häiritsevän rokotteiden tuotantoon liittyviä ketjuja ja huonontavan kokonaistilannetta.

Lähteenä myös BBC.

https://www.bbc.com/news/world-europe-56486733

STT