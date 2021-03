Buffalon tappioiden taival jatkuu jatkumistaan – Pittsburgh tarjoili kirvelevän tappion Ristolaisen keräillessä rangaistusminuutteja

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins kaatoi vierailemassa olleen Buffalo Sabresin yksipuolisella 5-2-moukaroinnilla, joka tuskin tuli yllätyksenä, sillä Buffalon kausi on ollut historiallisen huono.

Tuoreimman ottelun jäljiltä jo 15 ottelun pituiseksi venynyt tappioputki lähentelee NHL:n kaikkien aikojen ennätystä, jota sattumoisin pitää hallussaan Pittsburgh kaudelta 2003-04. Tuolloin tappioputki kesti 18 ottelun verran.

– Kenen tahansa itseluottamus kärsii tällaisessa tilanteessa. Joukkue yritti loppuun asti ja luisteli vahvasti, Sabresin päävalmentaja Don Granato kommentoi NHL:lle.

Suomalaiset eivät päässeet loistamaan jäillä. Buffalon paidoissa pelissä olivat mukana puolustaja Rasmus Ristolainen ja Henri Jokiharju, jotka jäivät pisteittä.

Rangaistusminuutteja tuli senkin edestä, sillä Ristolainen sai kahteen otteeseen kahden minuutin rangaistuksen. Ne tulivat poikittaisesta mailasta ensimmäisessä erässä ja estämisestä toisessa. Ristolainen taklasi viidesti.

Pittsburghin hyökkääjä Kasperi Kapanen sai toisessa erässä kiekon nilkkaansa eikä pelannut kolmatta erää. Hänen vammansa vakavuus ratkeaa myöhemmin.

– Kappy (Kapanen) on tutkittavana alavartalovamman takia. Tiedämme enemmän huomenna, Penguinsin päävalmentaja Mike Sullivan kommentoi seuran Twitterissä.

Pittsburgh on liigan 9. sijalla ja itäisen divisioonan kolmossijalla 42 pisteellä 33 ottelusta. Buffalo on sekä divisioonansa että koko liigan jumbo 16 pisteellä 31 ottelusta.

Välimäki laukoi vimmatusti, mutta Ottawan puolustus piti – Calgary kaatui 3-1

Isäntäjoukkue Ottawa Senators on taltuttanut Calgary Flamesin 3-1. Voitto korjattiin kokonaan maalirikkaassa kolmannessa erässä, jossa Calgaryn toisessa erässä otettu yhden maalin johto kääntyi selväksi tappioksi.

Näin kävi suomalaispuolustaja Juuso Välimäen huhkimisesta huolimatta. Calgaryn paidassa pelaava Välimäki laukoi maalia kohden peräti viidesti, mutta jäi lopulta pisteittä. Välimäelle kertyi runsaat 14 minuuttia jäillä.

Calgary on tällä hetkellä liigan 21. sijalla ja Ottawa lähellä häntäpäätä sijalla 28. Pohjoisessa divisioonassa joukkueet pitävät jumbosijoituksia 6 ja 7. Calgarylla on otteluita pelattuna 34 ja pisteitä 33, Ottawalla 35 ja 27.

Hakanpää taklasi täydellä sydämellä

Toisaalla Minnesota Wild päihitti Anaheim Ducksin 3-2. Ottelussa ankkojen paidassa pelannut suomalaispuolustaja Jani Hakanpää pääsi laukomaan kerran maalia kohden ja taklaamaan neljästi, mutta jäi niin ikään pisteittä.

Hakanpää sai ottelun ensimmäisessä erässä kahden minuutin rangaistuksen estämisestä. Hän oli pelissä kaikkiaan 19 minuuttia. Hakanpään ohella ottelun ainoa suomalainen oli Minnesotan vaihtopenkin maalivahtina ollut Kaapo Kähkönen.

Minnesota on liigan 10. sijalla ja Anaheim toiseksi viimeisellä 30. sijalla. Minnesota on läntisen divisioonan kolmannella sijalla 41 pisteellä 31 ottelusta ja Anaheim jumbona kahdeksannella sijalla 24 pisteellä 34 ottelusta.

https://www.nhl.com/news/buffalo-sabres-pittsburgh-penguins-game-recap/c-321767782

https://twitter.com/penguins/status/1374919527193006083

Lassi Lapintie

STT

