Cleveland voitti isäntäjoukkue Chicagon – Markkanen teki 17 pistettä pelin aikana

Koripallon NBA-liigassa Cleveland Cavaliersia isännöinyt Chicago Bulls hävisi vierasjoukkueelle pistein 103-94. Tuoreen kotitappion jälkeen Chicago on hävinnyt viidestä edellisestä pelistään neljä.

Ottelun parhaista pistesaldoista vastasivat Clevelandin Darius Garland ja Chicagon Zach LaVine, jotka saivat kumpikin tehtyä ottelun aikana 22 pistettä. Garland antoi pelin aikana yhteensä yhdeksän koriin johtanutta syöttöä ja LaVine puolestaan neljä.

Chicagon suomalaisvahvistus Lauri Markkanen puolestaan upotti ottelun aikana kahdeksan koria ja nettosi joukkueelleen 17 pistettä. Markkanen upotti pelin aikana vain yhden viidestä kolmosyrityksestään.

Yhteensä Markkaselle kertyi heittoyrityksiä 20 kappaletta. Levypalloja suomalainen otti ottelussa viisi, minkä lisäksi hän antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä.

”Menetetty tilaisuus”

Chicago Bullsia seuraava urheilutoimittaja K.C. Johnson kirjoittaa Twitterissä, että Clevelandilta uupui Chicagossa parketilta useita pelaajia, muun muassa Collin Sexton. NBC Sportsin mukaan Sexton oli sivussa, koska hänellä on kipuja takareiden lihaksissa.

NBC:n mukaan Chicago ei kuitenkaan ottanut Clevelandin puutteista kaikkea irti, vaan paikallaan polkeva hyökkäyspeli vaikutti olleen illan teemana.

– Tämä oli menetetty tilaisuus meille. Mielestäni me voimme pelata paljon paremmin ja meidän olisi pitänyt voittaa tämä peli, Markkanen avasi tuntojaan pelin jälkeen toimittajille videolla, joka julkaistiin Bullsin Twitter-kanavalla.

– Me pystyisimme paljon parempaan, hän lisäsi.

Chicago pelaa Johnsonin mukaan seuraavista kymmenestä ottelusta yhdeksän tien päällä. Seuraavana Chicago Bullsia isännöi San Antonio Spurs.

Markkanen ei stressaa lähestyvää siirtotakarajaa

The Athletic uutisoi aiemmin tällä viikolla Chicago Bullsin kuuntelevan tarjouksia suomalaislaitahyökkääjästä NBA:n torstaisen siirtotakarajan lähestyessä.

Markkasen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen ja hänestä tulee rajatusti vapaa agentti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Markkanen saa sopimustarjouksia muista joukkueista, Bulls voi pitää hänet tarjoamalla saman summan.

Markkasen vaihtokaupasta New Orleans Pelicansin takamieheen ja suomalaisen kaltaisessa sopimustilanteessa olevaan Lonzo Balliin on huhuttu yhdysvaltalaismediassa pitkin kautta.

Markkanen sanoi tienneensä, että vaihtohuhut saattavat alkaa kiertää heti, kun hänen jatkosopimusneuvottelunsa Bullsin kanssa kariutuivat joulukuussa, kirjoittaa K.C. Johnson NBC:llä.

Johnsonin mukaan suomalainen ei kuitenkaan anna lähestyvän siirtotakarajan stressata ja kertoo olevansa hyvissä voimissa henkisesti. Omien sanojensa mukaan Markkanen kokee pystyvänsä keskittymään pelaamiseen, eikä anna takarajan häiritä häntä.

– En voi kontrolloida sitä, Markkanen kommentoi takarajaa.

