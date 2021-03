Dallasin Roope Hintz avitti joukkueensa ainoaksi jääneessä maalissa – Florida kaahasi heti perään ohitse ja voittoon

Jääkiekon NHL-liigassa Florida Panthers vei voiton Dallas Starsista maalein 4-1.

Ottelun pistetilin avasi kotijoukkue Dallasin Jason Robertson, kun peliä oli pelattu noin neljä ja puoli minuuttia. Joukkueen ainoaksi jääneen maalin upottamisessa avusti myös suomalaishyökkääjä Roope Hintz.

Jo puoli minuuttia myöhemmin floridalaiset kuitenkin tasoittivat ja puoltatoista minuuttia myöhemmin Anthony Duclairin laukaus vei Panthersin johtoon. Ensimmäinen erä päättyi Floridan hyväksi maalein 3-1. Kolmannessa erässä Florida vielä viimeisteli voiton neljännellä maalilla.

Floridan suomalaisvahvistuksista Eetu Luostarinen, Juho Lammikko ja Markus Nutivaara olivat ottelun aikana jäällä, mutta jäivät tehopisteittä. Pantterikolmikosta puolustuspäätä pelaava Nutivaara yritti kertaalleen saada kiekkoa maaliin.

Dallasin suomalaisille maalausyrityksiä kertyi hieman enemmän Floridan paidoissa pelaaviin maanmiehiinsä verrattuna. Maalinteossa avittaneelle Hintzille omia yrityksiä kertyi kuusi kappaletta. Dallasin suomalaispuolustajista Miro Heiskanen puolestaan laukoi maalia kohden seitsemän kertaa ja Esa Lindell kerran.

Chicago kaatui vain yhden maalin erolla

Nashville Predatorsin maalilla suomalaisveskari Pekka Rinne torjui yhteensä 27 Chicago Blackhawksin laukausta. Rinteen seulasta pääsi lopulta läpi kaksi laukausta, mutta Nashville sai silti varmistettua voiton joukkueen upotettua vuorostaan kiekon kolmesti kotijoukkue Chicagon verkkoon.

Nashvillen suomalaishyökkääjistä Eeli Tolvanen avusti ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidssonin kanssa voiton varmistaneessa Roman Josin kolmannen erän maalissa. Tolvasen joukkuetoverit Erik Haula ja Mikael Granlund jäivät sen sijaan tehopisteittä.

Predators karkasi 2-0-johtoon jo ensimmäisessä erässä, mutta Blackhawksin onnistui tasoittaa kolmannen erän alkupuoliskolla. Josin onnistui kuitenkin upottaa voittomaali, kun kolmatta erää oli pelattu noin 13 ja puoli minuuttia.

Columbuksen verkko heilui vielä viime minuuteilla

Detroit Red Wings puolestaan vei 4-1 voiton Columbus Blue Jacketsista. Detroit upotti pelin ensimmäisen maalin, kun ottelun ensimmäistä erää oli pelattu 10 minuuttia ja 40 sekuntia.

Columbus tasoitti toisen erän lopulla, mutta Detroit heilutti Columbuksen verkkoa uudemman kerran vajaat kolme minuuttia kolmannen erän alkamisen jälkeen.

Detroitin tshekkipakki Filip Hronek teki joukkueensa kolmannen maalin kun peliä oli jäljellä enää noin puolitoista minuuttia. Blue Jacketsin epäonneksi Red Wingsin onnistui tehdä vielä neljäs maali vain 21 sekuntia edellisen perään.

Columbuksen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli kentällä lähes 15 minuuttia, mutta jäi tehopisteittä. Hän laukoi kohti maalia kerran.

Ducks kukisti Bluesin jatkoajalla

St. Louis Bluesin peli Anaheim Ducksia vastaan lähti hyvin käyntiin ensimmäisen erän päättyessä Bluesin ollessa 2-0-johdossa. Anaheim nakutteli kuitenkin maalit toisessa ja kolmannessa erässä vieden pelin jatkoajalle.

Ducksin Josh Manson sinetöi voiton, kun jatkoaikaa oli pelattu minuutti ja 42 sekuntia.

Bluesin suomalaispuolustaja Niko Mikkola ja Ducks-pakki Jani Hakanpää jäivät kummatkin tehopisteittä.

New Jersey Devilsin riveissä pelaavat suomalaiset Janne Kuokkanen ja Sami Vatanen jäivät hekin tehopisteittä, kun New Jersey voitti kotijoukkue Boston Bruinsin 1-0.

Vaikka voitto lipui bostonilaisten silmien edestä, ei tappiollinen tulos johtunut ainakaan yrittämisen puutteesta. Boston laukoi New Jerseyn maalia kohden yhteensä 40 laukausta. New Jerseylle voiton varmistamiseksi sen sijaan riitti, että yksi 29 laukauksesta meni sisään.

