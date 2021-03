Diskolintuja, pikkuisia pyykkäreitä ja matkahaaveita

Osana Lastenkulttuurin maaliskuuta Salossa järjestetään (mini)maailmannäyttely. Maanantaina 15.3. ja sitä edeltävänä viikonloppuna erilaisia pienoismaailmoja on ilmestynyt pitkin Salon keskustaa. Näyttely on avoinna 12.4. asti ja sen voi kiertää omatoimisesti joko osissa tai kaikki teokset kerralla bongaillen.

Mittaa reitille kertyy reilut neljä kilometriä. Salon kaupungin Yleiset kulttuuripalvelut kutsui ammattitaiteilijoita, nukkekoti- ja pienoismaailmaharrastajia sekä lasten kuvataideryhmiä osallistumaan näyttelyyn. Tekijöiden ikähaarukka ulottuu 5-vuotiaasta yli 80-vuotiaaseen.

Idea näyttelyyn tuli noin kymmenen vuoden takaa, kun kaupungin kulttuurituottajat Sini Lundgrén ja Suvi Aarnio muistivat Turussa törmänneensä Aurajokirannan puistopuuhun rakennettuun hiirien kotiin.

Toteutus sopii erinomaisesti poikkeusoloihin, kun teoksia voi käydä katsomassa itsekseen ja sellaisena aikana mikä itselle parhaiten sopii. Minimaailmoja löytyy rakennusten kivijaloista, puista sekä ikkunoiden takaa.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettula, Suvi Toivoniemi, Ilona Niemi, Lotta-Pia Kallio, Lotta Leka ja Ulrika Hagqvist.

Lisäksi näyttelyssä on teoksia salolaisilta nukkekotiharrastajilta Johanna Oksaselta, Jasmiina Oksaselta, Marianne Myllyltä, Merja Salmiselta, Pirkko Laineelta, Hanna-Maija Saarimaalta, Leeni Tiirakarilta ja Outi Tuomiselta. Kansalaisopiston Kuvataidekoulusta töitä on Tupurin eskarikuvisryhmältä sekä ryhmistä TPO (taiteen perusopetus) 1-2 ja TPO 5-6. Myös kulttuurituottajat Aarnio ja Lundgrén ovat tehneet muutamia pienoismaailmoja ja hahmoja näyttelyyn.

Kirjaston pihalle Eläköön metsä! -teoksen pystyttäneet taiteilijat Lotta Leka ja Ulrika Hagqvist kertovat, että heidän teoksessaan metsä on tullut kaupunkiin osoittamaan mieltä monimuotoisen metsäluonnon puolesta.

Kaupunkilaiset voivat halutessaan osallistua teokseen tuomalla paikalle oman vapaamuotoisesti virkatun puun. Näin metsä kasvaa ja monimuotoisuus lisääntyy. Oman puun voi halutessaan noutaa pois näyttelyn viimeisenä päivänä 12. päivä huhtikuuta.

Uskelan kuntoportaiden viereen ja sen yläpäästä oikealle johtavan polun varteen on ilmestynyt viisi discopönttöä, joiden sisällä hilluu omituisia otuksia, kuvailee taiteilija Ilona Niemi teostaan Jungle Boogie. Hahmojen tunnelmaan pääsee, kun skannaa pöntön sivussa olevan QR-koodin.

Nukkekotiharrastus on oivaltava ja monipuolinen käsityöharrastus, missä ”Toisen roska on toisen aarre” -sanonta osuu naulan kantaan. Merja Salminen kertoo Turuntie 8 ikkunassa esillä olevan Saaran tupa -mökin syntyhistoriasta, että esikuvana on toiminut heidän entinen mökkinsä Perniössä. Mökin sisustus on käsityönä tehtyä ja siinä on käytetty paljon jämiä ja roskia. Ainoa uutena ostettu on mökin valokatkaisija.

Taiteilija Lotta-Pia Kallio on toteuttanut pikkuruisen minimaailman Siltavoudinkadun kulmassa sijaitsevaan koivuun. Teos Pyykkipäivä sai inspiraation Salo-Uskelanseuran vanhoista valokuvista, joissa Siltavoudinkadun päässä jokirannassa pestään pyykkiä. Hieman nostalginen teos muistelee hulmuavia pyykkinaruja ja kaupungin historiaa.

Salon (mini)maailmanäyttelyn lukuisat teokset aina huhtikuun 12. päivään asti. Teoskartta löytyy osoitteesta www.salo.fi/lastenkulttuuri.