Dokumentti ihmisistä, joiden sielut ovat täynnä syviä, vertavuotavia haavoja

Ruotsalaisten tutkivien toimittajien Anton Bergin ja Martin Johnsonin kahden ja puolen vuoden urakka on ohi. Knutbyn helluntaiseurakunnan liki kahden vuosikymmenen takaiset raakuudet käydään läpi uutuussarjassa Pray, Obey, Kill, jonka kaksikko on tehnyt yhdessä Silta-rikossarjan ohjaajana tunnetun Henrik Georgssonin kanssa.

– Niin, fyysinen työ voi olla päätöksessä, mutta henkinen ei, Johnson huokaa.

– Dokumentissa haastatellut ihmiset ovat kammottavalla tavalla rikki, heillä on syviä vertavuotavia haavoja sielussaan. Nämä eivät olleet tavallisia haastatteluja. Joka kerta kun tapasit heidät, oli oltava varovainen, jotta et olisi rikkonut heitä lisää. Tuollaiset kokemukset, ne seuraavat mukana pitkään, hän jatkaa.

Knutbyn tapahtumista on Ruotsissa kirjoitettu vuosien mittaan niin paljon, ettei uutta materiaalia luulisi enää löytyvän. Berg ja Johnson ovat siinä kuitenkin onnistuneet – jopa siinä määrin, että sarjan katsottuaan alkaa tuumia, pitäisikö rikostapauksen tutkinta avata uudelleen.

– Se ei luonnollisestikaan ole meidän vallassamme. Meidän työmme toimittajina on tuoda esiin epäkohtia ja vallan mahdollista väärinkäyttöä. Mitä siitä sitten mahdollisesti seuraa, on muiden asia, Berg sanoo.

Lapsenvahti tappajana

Tammikuussa 2004 Knutbyn helluntaiseurakunnan saarnaajan Helge Fossmon vaimo Alexandra Fossmo ammuttiin yöllä vuoteeseensa kotonaan. Samassa yhteydessä ammuttiin naapurissa asunutta Daniel Lindeä, joka haavoittui vakavasti mutta jäi eloon.

Poliisin tutkimuksissa paljastui varsin nopeasti, että ampuja oli Fossmon perheessä lapsenvahtina asunut Sara Svensson. Hän kertoi kuulusteluissa motiivikseen, että Jumala oli lähettänyt hänelle tekstiviestejä, joissa kehotettiin tappamaan Alexandra Fossmo ja Linde.

Poliisin puhelinkuuntelussa paljastui nopeasti, että Helge Fossmolla ja Linden vaimolla oli suhde. Tämän lisäksi Fossmolla oli ollut pitkään suhde myös Svenssoniin.

Svenssonin lisäksi myös Fossmo ja Linden vaimo pidätettiin. Vaimo kuitenkin vapautettiin myöhemmin, eikä häntä vastaan nostettu syytteitä.

Haastattelussa ensi kertaa

Sarjassa on mukana Sara Svenssonin ensimmäinen koskaan antama haastattelu ja myös Helge Fossmon puheenvuoro. Miten heidät saatiin mukaan?

– Meillä oli tietysti paljon enemmän aikaa kuin toimittajilla normaalisti, mikä auttoi paljon. Sen lisäksi tarvittiin paljon journalistista perustyötä: selvittelyä, soittelua, kirjeitä, sähköposteja, Johnson sanoo.

– Materiaalin määrä koko sarjaa ajatellen oli suoraan sanottua aivan järjetön, mikä luonnollisesti korreloi työmäärään. Onneksi vaimomme olivat ymmärtäväisiä ainaisen poissaolomme suhteen, Berg täydentää.

Elinkautinen, pakkohoitoa ja ehdollista

Oikeuden mukaan tekstiviestien lähettäjä oli Helge Fossmo. Lisäksi oikeudenkäynnin aikana kävi ilmi, että Svensson oli jo aikaisemmin hyökännyt Alexandra Fossmon kimppuun ja haavoittanut tätä vasaralla, mutta tapausta ei ollut ilmoitettu poliisille.

Myös Fossmon ensimmäinen vaimo, Helene Fossmo, oli kuollut epäselvissä olosuhteissa kylpyammeeseen vuonna 1999. Vaikka Helene Fossmon verestä löytyi liki kuolettava määrä lääkejäämiä, hänen tulkittiin tuolloin kaatuneen ammeessa ja lyöneen päänsä hanaan.

Helge Fossmo tuomittiin murhaan ja murhan yritykseen yllyttämisestä elinkautiseen vankeuteen. Svensson taas joutui pakkohoitoon. Ensimmäisen vaimonsa kuolemasta Fossmota ei nytkään tuomittu.

Myöhemmin, vuonna 2006, Fossmo väitti, että veritekojen takana oli useampia seurakunnan jäseniä. Hänen mukaansa tekstiviestit oli itse asiassa lähettänyt seurakunnan karismaattinen johtaja Åsa Waldau, joka tunnettiin seurakunnassa Kristuksen morsiamena (Kristi brud).

Waldau ja kaksi muuta seurakunnan saarnaajaa tuomittiin viime vuonna ehdollisiin vankeusrangaistuksiin pahoinpitelyistä ja hyväksikäytöstä seurakunnassa. Knutbyn helluntaiseurakunta, jossa oli enimmillään toistasataa jäsentä, on nykyisin hajonnut.

Sisäinen kompassi vietiin pois

Knutbyn helluntaiseurakunnan veriteot ja niiden jälkeen ilmi tulleet tiedot seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelyistä ovat järkyttäneet pahasti. Miten on mahdollista, että tällainen jatkui vuosikausia ilman, että kukaan puuttui siihen?

– Eräs selitys on se, että Knutbyssä oli tavallaan kaksi seurakuntaa: sisäpiiri, joka tuli vuosien mittaan aina vain taitavammaksi salaamaan asiat, ja ulkokehä, joka ei ollut mukana eikä halunnut uskoa, että mitään tällaista tapahtuu. Kyseessä oli ikään kuin seurakunta seurakunnassa, Berg aprikoi.

– Kun ihmisen sisäinen kompassi viedään pois, sillä on vakavat seuraukset. Nämä ihmiset aivopestiin uskomaan, että on aivan oikein luopua rahoistaan, omista lapsistaan ja lopulta jopa kaikesta toivosta sellaisen ihmisen hyväksi, josta tulee heidän jumalansa, Johnson täydentää.

– Niin voi toimia vain, jos häivyttää oman itsensä täysin, ja se on aina hyvin, hyvin vaarallista, hän jatkaa.

Sarjan uudelleen esiin nostamaan kysymykseen siitä, onko totuus Knutbyn tapahtumista vieläkään tullut ilmi, kaksikolla ei ole vastausta.

– Saralla kesti 15 vuotta, ennen kuin hän pystyi ajattelemaan tapahtumia uudelta kannalta. Osa lahkoon kuuluneista avainhenkilöistä on ollut erossa siitä vasta joitakin vuosia. Ehkäpä kymmenen vuoden kuluttua he ovat valmiit puhumaan ja saamme tietää jotain. Berg sanoo.

Pray, Obey, Kill HBO-palvelussa 4.4. lähtien

