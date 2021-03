Eduskunnan hallintojohtaja: Pidän selvänä, ettei VTV:n pääjohtajan hyllyttämisestä anneta päätöstä tänään

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin mahdollisesta hyllyttämisestä ei anneta päätöstä tänään. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo STT:lle pitävänsä selvänä, että tänään koolla oleva eduskunnan kansliatoimikunta tekee päätöksen vasta ensi viikolla, ellei jotain erityistä ilmene.

– Tässä varmasti joudutaan pitämään toinenkin kokous, jossa on käytettävissä Yli-Viikarin vastine ja riittävät perusteet tälle asialle, Rauhio sanoo.

Eduskunnan puhemiehistö päätti eilen esittää, että Yli-Viikari hyllytettäisiin toistaiseksi.

VTV:n toimintaa selvitetään muun muassa keskusrikospoliisissa. Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää viraston taloudenhoitoa ja valvontaa sekä julkisuudessa kerrottuja epäselvyyksiä esimerkiksi matkalaskuista ja Yli-Viikarin kauneudenhoitomenoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitys saattaa valmistua huhtikuun alkupuolella.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Kansliatoimikuntaan kuuluva eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) pitää tiedotustilaisuuden tänään kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen.

Toimikausi päättymässä vuodenvaihteeseen

VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta. Virasto toimii eduskunnan alaisuudessa.

Eduskunnan täysistunto nimitti Yli-Viikarin tehtävään yksimielisesti syksyllä 2015. Hän on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Pääjohtajan toimikausi kestää kuusi vuotta, eli Yli-Viikarin kausi on päättymässä tähän vuoteen.

Olli-Pekka Paajanen

STT

