Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt käynnistää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virasta pidättämistä koskevan prosessin.

Puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan Yli-Viikarille on varattava riittävä aika hänen oman vastineensa valmistelulle.

Vehviläisen mukaan pääjohtajan toiminta on heikentänyt merkittävästi VTV:n uskottavuutta julkisten varojen ylimpänä valvojana.

STT

Kuvat: