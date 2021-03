Puhemies Vehviläinen: VTV:n pääjohtajan rahankäyttö näyttää huonosti harkitulta

Eduskunnan puhemiehistö aikaistaa tapaamistaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kanssa ensi maanantaihin.

Perjantaina kerrottiin, että puhemiehistö olisi tapaamassa Yli-Viikaria pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

Yli-Viikarin toimintaa, esimerkiksi VTV:n kustannuksella ostettuja palveluita, on käsitelty viime aikoina julkisuudessa.

Puhemies Anu Vehviläisen mielestä julkisuudessa olleet tiedot Yli-Viikarin rahankäytöstä muun muassa kampaamo- ja kauneuspalveluihin näyttävät huonosti harkituilta ja heikentävät julkisten varojen käyttöä valvovan viraston uskottavuutta.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018-2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Kansliatoimikunta koolle tiistaina

Yli-Viikarin tapaus on parhaillaan selvitettävänä eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Valiokunta perehtyy muun muassa VTV:n matkakulujen ja matkustussääntöjen valvontaan ja tarkastuksiin.

– Kun asia on selvitetty, eduskunta tekee tarpeelliset johtopäätökset. Asian päätöksenteossa otetaan huomioon, että tarkastusviraston pääjohtajan nimittää eduskunnan täysistunto, eduskunta kirjoittaa tiedotteessaan.

Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä keskustella tapauksesta ensi tiistaina.

Myös keskusrikospoliisi tutkii osaltaan viraston toimintaa.

Yli-Viikari on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta alkaen.

