Eduskunnan puhemiehistö esittää VTV:n Yli-Viikarin virastapidättämistä – päätös tehdään toimikunnassa, johon myös puhemiehistö kuuluu

Eduskunnan puhemiehistö esittää Valtioneuvoston tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi.

Mahdollisesta virastapidättämisestä päättää eduskunnan kansliatoimikunta, joka kokoontuu seuraavan kerran tiistaina kello 12. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) pitää tiedotustilaisuuden kokouksen jälkeen kello kahdelta.

Puhemiehistö kuuli Yli-Viikaria maanantaina. Kuulemisen aiheena oli pääjohtajan toiminta ja sen vaikutus tarkastusviraston asemaan. Myös kansliatoimikunta kuulee Yli-Viikaria huomisessa kokouksessaan.

Toimikunnassa on seitsemän jäsentä, joista kolme on eduskunnan puhemiehistö. Yli-Viikarin hyllyttämistä esittäneet Vehviläinen sekä varapuhemiehet Tarja Filatov (sd.) ja Juho Eerola (ps.) muodostavat siis lähes puolet toimikunnasta, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Myös tarkastusvaliokunta tutkii

Vehviläinen ei halunnut kommentoida tiistain kokousta STT:lle. Sen sijaan eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei usko, että toimikunta tekee päätöstä vielä tiistaina.

– Jos on vain 24 tuntia varautua vastineen antamiseen ja hankkia sitä mahdollisesti tukevaa asiakirja-aineistoa, se on aika lyhyt aika, Rauhio sanoo.

– Ratkaisu voidaan linjata huomenna, mutta tällaisten kovien ratkaisujen taustalla täytyy huomioida vankka oikeudellinen perusta, ettei tehdä virheitä.

VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta. Virasto toimii eduskunnan alaisuudessa, ja kansliatoimikunta voi pidättää viraston pääjohtajan virasta.

Toimikunta ei voi kuitenkaan irtisanoa pääjohtajaa. Hänet nimittää eduskunnan täysistunto eduskunnan tarkastusvaliokunnan esityksen pohjalta.

Myös tarkastusvaliokunta on kiinnostunut VTV:n toiminnasta. Valiokunta ilmoitti helmikuun alussa selvittävänsä tarkastusviraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tarkastusviraston taloudenhoidossa. Valiokunta perehtyy muun muassa VTV:n matkakulujen ja matkustussääntöjen valvontaan ja tarkastuksiin.

– Valiokunta on siinä mielessä hyvässä asemassa, että sillä on pitkälle menevä tiedonsaantioikeus, Rauhio sanoo.

Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä rikokseen

Yli-Viikarin rahankäyttöä ja muuta toimintaa viraston johdossa on käsitelty medioissa viime kuukausien aikana. Myös keskusrikospoliisilla on käynnissä tutkinta viraston toiminnasta.

Yli-Viikari kommentoi lauantaina tiedotteessa kiistävänsä syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen. Muutoin hän ei kommentoi poliisin esitutkintaa. Hän viittasi myös tarkastusvaliokunnan selvitykseen VTV:n taloudenpidosta.

– Tarkastelen omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti ja tulen ottamaan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon.

Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018-2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Iltalehti puolestaan on kertonut siitä, ettei Yli-Viikarin virkalennoista syntyvien asiakasetujen käytöstä ole saatu virastosta varmuutta. Ylen selvityksessä Yli-Viikarin matkalaskut olivat vuonna 2019 suuremmat kuin kenelläkään toisella valtion viraston yli- tai pääjohtajalla.

Alkuvuonna kerrottiin myös, että Yli-Viikari ja VTV:n johtaja Mikko Koiranen olivat allekirjoittaneet työsopimuksen, jossa viraston eläköityvälle työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies antoi sopimuksesta Yli-Viikarille ja Koiraselle huomautuksen eduskunnan virkamieslain vastaisena.

Eduskunnan täysistunto nimitti Yli-Viikarin tehtävään yksimielisesti syksyllä 2015. Hän on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Pääjohtajan toimikausi kestää kuusi vuotta.

