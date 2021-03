VTV:n Yli-Viikarin toiminta puntarissa eduskunnassa tänään ja huomenna – puhemies pitää infon tiistaina

Eduskunnan puhemiehistö tiedottaa tänään alkuiltapäivällä tapaamisestaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kanssa, eduskunnasta kerrotaan STT:lle.

Eduskuntatiedotuksen mukaan Yli-Viikarin toimintaa käsitellään myös eduskunnan kansliatoimikunnassa tiistaina kello 12. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) pitää tämän tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuuden.

Yli-Viikarin rahankäyttöä ja muuta toimintaa viraston johdossa on käsitelty medioissa viime kuukausien aikana. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018-2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Puhemies Vehviläinen otti tapaukseen kantaa viikonloppuna. Vehviläisen mielestä julkisuudessa olleet tiedot Yli-Viikarin rahankäytöstä muun muassa kampaamo- ja kauneuspalveluihin näyttävät huonosti harkituilta ja heikentävät julkisten varojen käyttöä valvovan viraston uskottavuutta. Samalla Yli-Viikarin tapaamista aikaistettiin noin viikolla aiemmin sovitusta.

– Kun asia on selvitetty, eduskunta tekee tarpeelliset johtopäätökset. Asian päätöksenteossa otetaan huomioon, että tarkastusviraston pääjohtajan nimittää eduskunnan täysistunto, Vehviläinen lausui tiedotteessa.

Eduskunnan täysistunto nimitti Yli-Viikarin tehtävään yksimielisesti täysistunnossa syksyllä 2015. Hän on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Pääjohtajan toimikausi kestää kuusi vuotta.

Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä rikokseen

Iltalehti puolestaan on kertonut siitä, ettei Yli-Viikarin virkalennoista syntyvien asiakasetujen käytöstä ole saatu virastosta varmuutta. Ylen selvityksessä Yli-Viikarin matkalaskut olivat vuonna 2019 suuremmat kuin kenelläkään toisella valtion viraston yli- tai pääjohtajalla.

Alkuvuonna kerrottiin myös, että Yli-Viikari ja VTV:n johtaja Mikko Koiranen olivat allekirjoittaneet työsopimuksen, jossa viraston eläköityvälle työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies antoi sopimuksesta Yli-Viikarille ja Koiraselle huomautuksen eduskunnan virkamieslain vastaisena.

Viraston toiminta on selvitettävänä eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Valiokunta perehtyy muun muassa VTV:n matkakulujen ja matkustussääntöjen valvontaan ja tarkastuksiin.

Myös keskusrikospoliisi (KRP) tutkii osaltaan VTV:n toimintaa. KRP:stä kerrottiin STT:lle maanantaina, ettei tutkinnasta ole uutta kerrottavaa. Tutkinta on käynnissä ja rikoksesta epäiltyjä on kaksi.

Yli-Viikari kommentoi lauantaina tiedotteessa, että hän kiistää syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen. Muutoin hän ei kommentoi poliisin esitutkintaa. Hän viittasi myös tarkastusvaliokunnan selvitykseen VTV:n taloudenpidosta.

– Tarkastelen omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti ja tulen ottamaan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon.

Eduskunnan yhteydessä toimivan VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007884753.html

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vehvilaisen-kommentti-VTVn-ylijohtaja-Yli-Viikariin-liittyen-.aspx

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/01540ac1-2c27-44e3-ba76-5467a9c008e8

https://yle.fi/uutiset/3-11514399

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: