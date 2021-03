Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen – selkeyttää tulkintaerimielisyyksiä STM:n ja aluehallintovirastojen välillä

Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilain muutoksen, jolla täsmennetään kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuuksia sulkea esimerkiksi kuntosaleja määräajaksi.

Muutos mahdollistaa kaikenkokoisten tilojen sulkemisen koronaepidemian vuoksi. Jatkossa epidemian takia voidaan siis sulkea myös sisätiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 ihmistä.

Tilojen sulkeminen aiheutti taannoin tulkintaerimielisyyksiä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja aluehallintovirastojen välille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tulkinnan mukaan esimerkiksi kuntosalien kaltaiset tilat saivat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään kymmeneen ihmiseen. Ministeriön tulkinta oli, että lain pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli kymmenen ihmistä.

Tartuntatautilain muutoksella on haluttu selkeyttää tilannetta.

”Tilojen sulkeminen viimesijainen keino”

Kuntosalien ohella tartuntatautilaki koskee myös muita liikunta- ja urheilutiloja, yleisiä saunoja, uimahalleja ja kylpylöitä, tanssipaikkoja ja kuorolaulu- ja harrastajateatteritiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Laki ei koske vähittäiskaupan liiketiloja eikä palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja eikä kulkua niihin. Sulkupäätöksen voi tehdä toiminnan laajuudesta riippumatta.

– Tilojen sulkeminen on viimesijainen keino, jota on käytettävä tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä epidemian leviämistä voida lievemmin keinoin ja rajoituksin estää, STM sanoo tiedotteessaan.

Muutoksia tehtiin sekä tartuntatautilain 58 d että 58 g pykälään. Muutetut lakipykälät tulevat voimaan keskiviikkona, ja ne ovat voimassa 30. kesäkuuta asti.

Minna Pulli, Tuomas Savonen

STT

