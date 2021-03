Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkutoimien jatkamisen kolmella viikolla

Eduskunta on päättänyt jatkaa ravintoloiden sulkutoimia pahimmilla korona-alueilla kolmella viikolla 18. huhtikuuta saakka.

Eduskunta päätti asiasta poikkeuksellisessa sunnuntaina järjestetyssä täysistunnossa.

Nykyisen ravintolasulun voimassaolo päättyy tähän päivään. Tämän vuoksi eduskunnan oli tänään ratkaistava asia, jotta sulku voisi jatkua suoraan uudelle kolmen viikon jaksolle ilman välipäiviä.

Presidentin on määrä vahvistaa laki myöhemmin tänään.

Valtioneuvosto säätää myöhemmin tänään erillisellä asetuksella, mitä alueita ravintoloiden sulkeminen koskee. Pääperiaatteena on ollut, että ravintolat pidetään suljettuina asiakkailta maakunnissa, jotka ovat koronaepidemian leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Ruoan ulosmyynti olisi edelleen sallittua.

STT:n saamien ennakkotietojen mukaan ravintolarajoitustilanne pysyy ennallaan suurimmassa osassa maata. Poikkeuksena olisi Etelä-Pohjanmaa, missä ravintolat voitaisiin avata, koska koronatilanne on parantunut perustasolle.

Muutoksia saattaa olla tulossa myös Pohjois-Savoon, missä ravintolat saatetaan joutua sulkemaan koronatilanteen heikentymisen vuoksi.

STT

