Eduskuntalähteet: liikkumisrajoituksia tuskin saataisiin voimaan ennen pääsiäistä.

Liikkumisrajoituksia koskevaa lakia tuskin saadaan voimaan ennen pääsiäistä, arvioivat eduskuntalähteet STT:lle.

Jos hallitus antaa liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksensä eduskunnalle torstaina, voisi eduskunta käydä asiaa koskevan lähetekeskustelun perjantaina. Lakiesityksen antopäivänä lähetekeskustelua ei haluta järjestää, koska kansanedustajille halutaan antaa mahdollisuus lakiesitykseen tutustumiseen.

Lähetekeskustelun jälkeen asia etenee mitä todennäköisimmin perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, kun kysymys on liikkumisvapauden kaltaisista perusoikeuksista.

Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Mikael Koillinen arvioi STT:lle, että perustuslakivaliokunta tarvitsee asian käsittelyyn vähintään kolme päivää, sillä yksinomaan tarvittaviin asiantuntijakuulemisiin menee vähintään kaksi päivää.

– Olemme ennakkoon vahvistaneet kuultavaksi noin kymmenen professoria, joita ei yhdessä päivässä ehdi kuulemaan, Koillinen kertoo STT:lle.

Vaikka valiokuntakäsittely saataisiinkin vietyä läpi kolmessa päivässä, ei lakia saataisi silti valmiiksi ennen pääsiäistä, sillä valiokuntakäsittelyä seuraavien ensimmäisen ja toisen käsittelyn välillä on oltava muutaman päivän tauko. Jos siis ensimmäinen käsittely saataisiin järjestettyä kiirastorstaina, toinen käsittely voitaisiin järjestää aikaisintaan pääsiäissunnuntaina.

STT:n haastattelemat tahot eivät kuitenkaan pidä todennäköisenä, että eduskunta kokoontuisi pääsiäispyhinä. Toinen käsittely voisi ajoittua esimerkiksi pääsiäisen jälkeiselle tiistaille, STT:lle arvioidaan.

– Hyvässä lykyssä ensi viikolla saadaan ykköskäsittely vietyä läpi, mutta se kakkoskäsittely saattaa jäädä pääsiäispyhien jälkeiseen aikaan, eräs STT:n haastattelema asiantuntija arvioi.

”Istuntotauko ei ole kiveen hakattu”

STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan aikataulun arvioimista vaikeuttaa se, että hallituksen esityksen tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Eduskunnan on ollut määrä olla istuntotauolla ensi viikolla, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että ainakin eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu kokoontumaan istuntotauon aikana.

Istuntotauosta joustaminen on STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan itsestään selvää kiireisessä koronatilanteessa. Heidän mukaansa istuntotauko ei ole kiveen hakattu, vaan eduskunta kokoontuu silloin kuin tarpeen on.

Poikkeuksellinen istunto sunnuntaina?

Koronakiireiden vuoksi eduskunta on näillä näkymin kokoontumassa poikkeuksellisesti myös ensi sunnuntaina, jolloin käsittelyssä ovat ravintoloita koskevat rajoitukset. Kuluvan kuun alkupuolella kolmeksi viikoksi asetetut ravintoloiden toimintaa koskevat rajoitukset ovat päättymässä sunnuntaina.

Eduskunnan kokoontuminen sunnuntaina mahdollistaisi sen, että ravintolarajoituksia koskeva uusi laki voisi astua voimaan maanantaina ilman välipäiviä lakien välillä.

Eduskunnan kokoontuminen sunnuntaina on erittäin poikkeuksellista.

– Taitaa olla niin, että edellisen kerran eduskunta on ollut koolla sunnuntaina vuonna 1994, kun eduskunnassa oli EU-jäsenyyttä koskeva jarrutuskeskustelu, eräs STT:n haastattelema eduskuntalähde muisteli.

Lisätietoa eduskunnan lähipäivien istunto-ohjelmasta saadaan torstaina iltapäivällä eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksen jälkeen.

Tuomas Savonen

STT

