Pitkät ehdokaslistat ennakoivat vaalimenestystä

Ehdokaslistan pituus vaikuttaa puolueen menestykseen kuntavaaleissa. Vetovoimaisimmat ehdokkaat keräävät paljon henkilökohtaisia ääniä, mutta varsinkin viimeisistä paikoista kilpailtaessa listan häntäpään ehdokkaiden äänet nousevat arvoon.

Tämä on nähty kuntavaaleissa Salossakin.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, mutta niissä mitataan myös puolueiden yleistä kannatusta.

– Koko maan tasolla kuntavaalien tuloksista näkee, että ehdokkaiden määrä vaikuttaa puolueen menestykseen, sanoo erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Esimerkiksi perussuomalaisten vaalimenestyksellä ja kuntavaaliehdokkaiden määrällä on selvä yhteys.

SDP ja kokoomus ovat tähän asti kamppailleet Salossa suurimman puolueen asemasta.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa SDP oli suurin. Sitä äänesti lähes 6 700 salolaista. Valtuustopaikkoja demarit saivat 13. Katja Taimela keräsi lähes viidesosan puolueen äänistä, mikä oli hyvä perusta tulokselle.

Suurimmaksi puolueen nosti 13. paikka. Siihen tarvittiin yli 20:n vähiten ääniä saaneen ehdokkaan äänet. Vaihtoehtoista todellisuutta ei ole, joten ei voi tietää, kuinka moni heitä äänestäneistä olisi äänestänyt jotain muuta demariehdokasta.

Millä tahansa listalla kymmenkunta ääntä saavien äänet tulevat todennäköisesti lähipiiristä, jolle puolue ei ole välttämättä tärkein peruste äänestyspäätökselle.

– Yksi keskeinen syy jättää äänestämättä on tutkimuksissa saatujen vastausten perusteella se, että ei ole löytynyt ehdokasta. Kuntavaaleissa ehdokkaan tuttuus on tärkeä asia, ja monesti päätökseen vaikuttaa, onko äänestäjällä kontakti ehdokkaaseen, Jenni Karimäki sanoo.

Mitä enemmän ehdokkaita on, sitä suuremmat mahdollisuudet on löytää tuttu ja mieluisa ehdokas ja sitä enemmän listalle todennäköisesti kertyy ääniä.

Salon SDP:llä oli viime vaaleissa 63 ehdokasta.

Kokoomuksella oli kolme ehdokasta enemmän. Puolue sai 5 708 ääntä, ja siitä tuli 12 paikalla kaupunginvaltuuston toiseksi suurin puolue.

Listan vahvimmat ehdokkaat olivat Juhani Nummentalo ja Sanna Lundström , jotka saivat yhteensä lähes 1 300 ääntä. He ovat ehdolla nytkin.

Entä se viimeinen paikka, jolla kokoomus nousi yhtä valtuutettua suuremmaksi ryhmäksi kuin keskusta? Siihen tarvittiin lähes 30:n viimeisen ehdokkaan äänet. Kokoomuksellakin oli lukuisia ehdokkaita, jotka saivat alle kymmenen ääntä.

13 valtuutetulla kokoomus olisi ollut tasoissa SDP:n kanssa. Siihen päästäkseen se olisi tarvinnut parisataa ääntä lisää.

Pienin vertausluku, jolla viime vaaleissa pääsi Salon valtuustoon, oli 453.

Vertausluku lasketaan suhteellisessa listavaalissa d´Hondtin menetelmällä niin, että listalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen koko listan äänet. Seuraava saa puolet, kolmas saa kolmasosan ja niin edelleen.

Kaikki vaaleihin osallistuneet ehdokkaat laitetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen.

Salossa kamppailu 51:stä eli viimeisestä valtuustopaikasta käytiin keväällä 2017 perussuomalaisten ja vasemmistoliiton väillä.

Viimeinen läpi mennyt ehdokas oli Jani Hirvimäki (ps.), joka sai henkilökohtaisesti 61 ääntä, mutta jonka vertausluku oli 453.

Perussuomalaisten vaalitulokselle Mikko Lundénin yli tuhat ja Heikki Tammisen lähes 500 ääntä olivat ratkaisevia. Kumpikin on ehdolla myös seuraavaan valtuustoon.

Vertauslukujen mukainen ensimmäinen valtuuston ulkopuolelle jäänyt oli vasemmistoliiton Harri Lindholm . Hän sai 129 henkilökohtaista ääntä, mikä muutamassa muussa puolueessa olisi riittänyt valtuustopaikkaan.

Jos vasemmistoliitto olisi saanut kymmenen ääntä enemmän, Lindholmin vertausluku olisi ollut suurempi kuin Hirvimäen. Vasemmistoliitto olisi saanut kolme paikkaa, ja perussuomalaiset olisi ollut viidellä paikalla tasoissa vihreiden kanssa.

Vasemmistoliitolla oli 21 ehdokasta. Yksi ääni lisää joka toiselle ehdokkaalle olisi tuonut paikan vaaleissa – tai yksi lisäehdokas, joka olisi saanut vähintään kymmenen ääntä. Vasemmistoliiton listalla pienin ehdokkaan saama äänimäärä oli seitsemän.

Toisin päin laskien: jos perussuomalaiset olisi saanut 19 ääntä vähemmän, Hirvimäen sijasta valtuustoon olisi noussut Lindholm.

Perussuomalaisilla oli 37 ehdokasta. Listan viisi viimeistä saivat yhteensä vähän yli 20 ääntä.

Tähän mennessä julkaistujen tietojen mukaan Salon ehdokasasettelun kärki poikkeaa aikaisemmista vaaleista: kokoomuksella on 58, perussuomalaisilla 57 ja vihreillä 53 ehdokasta.

Seuraavassa ryhmässä ovat keskusta 45:llä ja SDP 44:llä ehdokkaalla. Demarien lista on harvinaisen lyhyt, ja siltä puuttuu edellisten vaalien äänikuningatar Katja Taimela, joka ei asettunut enää ehdolle.

Keskusta on vaaliliitossa kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa. Niillä on 10 ja 3 ehdokasta. Salossa listalla voi olla 76 nimeä, joten keskustallakin on vielä tilaa nimetä lisää omia ehdokkaita.

Pääministeripuolue SDP:n tilanne kuntavaaleihin mentäessä mietityttää tutkijoita.

– On mielenkiintoista, että puolue ei ole pystynyt saavuttamaan edellistenkään vaalien ehdokasmäärä, vaikka sillä on muuten ollut kova noste, Jenni Karimäki sanoo.

Ehdokaslistoja voi täydentää 4. toukokuuta asti, jolloin lopulliset versiot pitää jättää keskusvaalilautakunnalle.

Kuntavaalien kaksi viikkoa kestävä ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta, ja varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.