Ei kapinatunnelmaa, mutta tuhansia menetettyjä euroja – Polttoaineen hinnankorotus ajaa ammattiautoilijat jo ahtaalle

Sekä yksityis- että ammattiautoilijoiden mitta on tulossa täyteen. Polttoaineen hinta on noussut useita kymmeniä senttejä litralta viimeisen runsaan puolen vuoden aikana, ja suurin osa tuosta noususta on ajoittunut alkuvuoteen.

Yksityisautoilijoiden kansalaisaloite polttoaineveron alentamisesta saavutti tällä viikolla nopeasti 50 000 allekirjoituksen rajapyykin ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn. Ammattiautoilijat eivät ole vielä älähtäneet hintakorotuksista, mutta sekin hetki lähenee päivä päivältä.

– Varmasti jossain vaiheessa kipuraja tulee vastaan. Esimerkiksi meidän kulutuksella alkuvuoden hinnankorotus näkyy noin 20 000 euron lisälaskuna kuukaudessa. Sitä ei mikään indeksikorotus korjaa, vaan se on löydyttävä omasta pussista, harmittelee Vainion Liikenteen toimitusjohtaja Matti Vainio.

Myös kuljetusalalla polttoaineen hinnan korotus näkyy taksoissa. Kuljetusliike Rannikko Oy:n yrittäjä Heikki Rannikko näkee, että kipuraja tulee kyllä ammattiliikenteessäkin pian vastaan.

– Totta kai se jossain vaiheessa tulee vastaan, ja onhan tilanne jo nyt aika tukala joillekin yrittäjille. Meidän onnemme on ollut, ettei meillä ole juurikaan pitkiä sopimuksia asiakkaiden kanssa, joten pystymme kohtalaisen hyvin reagoimaan äkillisiin muutoksiin polttoaineiden hinnassa. Näin ei kuitenkaan kaikilla ole, ja sellaiset yritykset ovat varmasti nyt jo tukalassa paikassa, hän miettii.

Perjantaina 95E10-bensiinin hinta vaihteli Salossa välillä 1,55–1,67 euroa litralta. Dieselin hinta puolestaan keikkui 1,5 euron molemmin puolin. Hinta on kivunnut useita kymmeniä senttejä muutamassa kuukaudessa, sillä vielä vuoden lopulla 95:n keskihinta pyöri Salossa 1,30–1,45 euron välillä ja dieselin puolestaan 1,20–1,35 euron välillä.

– Ai ai ai, kyllä se aika pahalta näyttää, toteaa muurlalainen taksiyrittäjä Jesse Hietamäki Perniöntien ABC:lla katsoen samalla dieselin litrahintaa.

Vaihtoehtoa ei ole, sillä tankata täytyy kuukausittain noin 700 litran edestä. Eli nykyhinnoilla karkeasti tuhat euroa.

– Siinä sen huomaa konkreettisimmin, kun ajoa on saman verran kuin ennen, mutta käteen jäävä palkka pienenee. Kyllä siinä puhutaan ihan jo satasista per kuukausi tällaisissa tilanteissa, kun polttoaineen hinta kohoaa kymmeniä senttejä lyhyessä ajassa, Hietamäki miettii.

Hänen mukaansa kipuraja on jo lähellä.

– Jos dieselin hinta kohoaisi samaan kuin mitä bensiinin hinta on nyt, niin oltaisiin jo tosi tukalassa tilanteessa. Kyllä siinä vaiheessa ammattiautoilijoiden olisi varmasti jo pakko reagoida jotenkin.

Vainion Liikenteen tilannetta hankaloittaa se, etteivät ihmiset käytä korona-aikana julkista liikennettä samalla tavalla kuin ennen. Pandemia on vähentänyt sekä vuoroja että asiakasmääriä selvästi.

– Jos miettii vaihtoehtoja, miten tällaiset polttoaineiden hintojen korotukset voitaisiin paikata, niin ne ovat käytännössä indeksiin sidottujen sopimusten tarkistus ja pikavuoroliikenteen lippujen hintojen korotus. No, nyt kun ei ole asiakkaita, ei lippujen hintoja korottamalla saa lisäkuluja katettua, ja indeksitarkistuksetkin tehdään joko kerran tai kahdesti vuodessa, Vainio sanoo.

Vainio vertaa nykytilannetta siihen, jossa oltiin vuoden 2018 päätteeksi. Tuolloin polttoaineiden hinnat kohosivat myös hyvin nopealla aikataululla marras-joulukuussa, mutta laskivat vielä nopeammin tammikuun 2019 aikana.

Eikä loppuvuoden hinnankorotusta pystynyt siksi kompensoimaan esimerkiksi Salon paikallisliikenteen sopimusneuvotteluissa.

– Silloin tuli satojen tuhansien eurojen lovi tulokseen, jota ei saatu paikattua oikein mitenkään, koska sopimus tehtiin muun muassa sen hetkisen polttoaineen hinnan perusteella. Se ongelma indeksitarkastelussa on, että koska se tehdään kerran tai kahdesti vuodessa, ei tällaisiin äkillisiin muutoksiin reagoida kuin pitkällä viiveellä – jos silloinkaan, Vainio heittää.

Yksityisautoilussa polttoaineiden hintatasoa harmitteleville heitetään usein vastavaihtoehdoksi siirtyä esimerkiksi sähköautoiluun. Raskaassa liikenteessä Heikki Rannikko ei näe sitä edes vaihtoehtona, mutta julkisessa linja-autoliikenteessä sähkölle on oma paikkansa.

– Kaasu tai mahdollisesti vety voisi korvata dieselin tulevaisuudessa, mutta sähkölle en näe paikkaa raskaassa liikenteessä. Kuormat ovat niin isoja ja matkat pitkiä, ettei voima ja toimintasäde yksinkertaisesti riitä ainakaan nykytekniikalla, Rannikko sanoo.

– Kaupunkiliikenteessä sähkö on ihan toimiva ratkaisu, mutta vielä ainakaan se ei sovellu kaukoliikenteeseen, Matti Vainio kuittaa.