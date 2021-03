Ensi yönä kelloja liikutellaan jälleen kohti kesää

Suomessa siirrytään kesäaikaan ensi yönä. Sunnuntaina aamuyöllä kello 3 viisareita siirretään tunti eteenpäin eli muistisäännön mukaisesti kohti kesää.

Suomessa on eletty kesä- ja talviajassa vuodesta 1981 lähtien. Käytäntö on yhtenäinen koko Euroopan unionissa.

Euroopan komissio esitti kellojen siirtelyn lopettamista ja yhteen aikaan siirtymistä kolme vuotta sitten. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) mukaan ehdotus sai kannatusta myös Suomessa, kun asiaa kysyttiin kansalaisilta ja elinkeinoelämältä.

Vuonna 2019 yhteen aikaan siirtymisestä päätettiin Euroopan parlamentissa. EU-parlamentin esityksen mukaan kellojen siirtely olisi päättynyt tänä vuonna, mutta asian valmistelu on viivästynyt muun muassa koronapandemian takia.

Ehdotus odottaa yhä EU-neuvoston käsittelyä. Asia ei ole LVM:n mukaan ollut esillä tänä keväänä Portugalin EU-puheenjohtajakaudella.

Jos kellojen siirtelystä luovutaan, saisivat jäsenvaltiot itse päättää, ottaisivatko ne käyttöön kesä- vai talviajan. Suomi ei ole toistaiseksi muodostanut kantaansa siitä, kumpi aika täällä otettaisiin käyttöön.

