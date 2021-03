EU haluaa rajoittaa koronarokotteiden vientiä

EU-komissio haluaa tiukentaa koronarokotteiden vientiä unionin ulkopuolelle.

Mahdollisiin vientirajoituksiin voisi vaikuttaa unionin ulkopuolisten maiden omat koronarokotteiden ja raaka-aineiden vientiä koskevat rajoitukset. Lisäksi viennin rajoittamisessa arvioitaisiin sitä, millainen maan epidemiologinen tilanne on EU:hun verrattuna ja millainen maan rokotetahti on.

Komissio on myös ilmoittanut toimista, joilla nopeutettaisiin koronavirusmuunnosten vuoksi muunnettujen rokotteiden hyväksymistä. Ideana on, että rokotteet voidaan hyväksyä vähemmillä lisätiedoilla.

STT

