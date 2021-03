EU-komissaari: Euroopassa voidaan saavuttaa laumasuoja heinäkuussa

Euroopassa on mahdollista saavuttaa koronaviruksen vastainen laumasuoja heinäkuussa, sanoo Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton. Hän kertoi asiasta ranskalaiselle TF1-televisiokanavalle. Hän toteaa, että rokotukset ovat ainoa ratkaisu pandemiaan.

– Otetaan symbolinen päivämäärä: heinäkuun 14. päivään mennessä olemme mahdollisesti saavuttaneet laumasuojan koko mantereella, Breton sanoi.

Euroopan rokotusvauhtia ovat jarruttaneet ongelmat muun muassa Astra Zenecan rokotteiden toimitusten kanssa. Yhtiö on toimittanut vain 30 prosenttia Euroopan unionille ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lupaamastaan 90 miljoonasta rokoteannoksesta.

Breton kuitenkin sanoi olevansa luottavainen, että lisää rokotteita saadaan pian. Hänen mukaansa Euroopassa on nyt 55 rokotteita valmistavaa tehdasta.

Euroopan lääkevirasto vierailee Venäjällä ensi kuussa

Euroopan lääkeviraston (EMA) asiantuntijat aikovat vierailla Venäjällä huhtikuussa, Venäjän terveysministeri Mihail Murashko kertoo. Vierailun tarkoituksena on tarkastaa venäläisen Sputnik V -koronarokotteen tiimoilta tehtyjä kliinisiä tutkimuksia.

Vierailun on Murashkon mukaan määrä alkaa 10. huhtikuuta.

Aiemmin maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi, että hän aikoo ottaa koronavirusrokotteen tiistaina.

– Rokotteen ottaminen on totta kai jokaisen ihmisen oma vapaaehtoinen valinta. Muuten, aion itse ottaa sen (rokotteen) huomenna, Putin sanoi.

Samalla Putin teilasi ulkomaalaisten toimijoiden, kuten EU:n, antaman kritiikin Sputnik V -rokotetta kohtaan kutsuen sitä ”oudoksi”. Putin tuomitsi EU:n ”hyökkäävän” asenteen puhelinkeskustelussaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin kanssa.

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan Astra Zenecan rokote ei lisää veritulppariskiä

Astra Zenecan rokote ei lisää yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan veritulppariskiä, yhtiö kertoo. Tutkimuksen tulosten mukaan rokote suojaa myös tehokkaasti vanhempaa väestöä koronaviruksen oireilta.

– (Tutkimukseen) osallistuneiden 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa rokotteen teho oli 80 prosenttia, yhtiö kertoi tiedotteessaan.

Kaikkien osallistuneiden keskuudessa rokote suojasi 79-prosenttisesti taudin oireilta ja 100-prosenttisesti taudin vakavilta oireilta.

Yhdysvaltalaistutkimuksen kolmannen vaiheen testeihin osallistui lähes 32 500 ihmistä Yhdysvalloista, Perusta ja Chilestä.

New York Timesin mukaan Astra Zeneca valmistautuu tulosten valmistumisen myötä hakemaan hätäkäyttölupaa rokotteelle Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta. Lehden mukaan voi kuitenkin olla, ettei rokotetta tarvita Yhdysvalloissa, sillä rokote saataisiin maassa käyttöön aikaisintaan toukokuussa, vaikka se saisikin hätäkäyttöluvan FDA:lta. Yhdysvaltain viranomaiset ovat arvioineet, että siihen mennessä kolme muuta koronarokotevalmistajaa tuottaa jo tarpeeksi rokotteita maan tarpeisiin, New York Times kertoo.

Turvallisuus ja toimivuus eri ikäryhmissä herättänyt huolta

Astra Zenecan koronarokotteen turvallisuus ja sen toimivuus eri ikäryhmissä on herättänyt huolta.

Moni maa rajasi alun perin rokotteen käytön vain nuorempaan väestöön, koska rokotteen tehosta yli 65-vuotiailla ei aiemmin ollut tarpeeksi tietoa saatavilla. Suomessa rokotteen ikäraja oli jonkin aikaa 70 vuotta.

Tuorein kohu liittyy rokotteeseen liitettyyn mahdolliseen veritulppariskiin, minkä takia useat Euroopan keskeyttivät rokotteen käytön. Euroopan lääkevirasto EMA totesi viime viikon torstaina, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas. EMA:n mukaan rokotteella ei ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun. EMA:n selvityksen aikana tuli ilmi pieni määrä veritulppatapauksia, joiden yhteyttä Astra Zenecan rokotteeseen ei voitu täysin sulkea pois.

EMA:n linjauksen jälkeen useat maat jatkoivat rokotteen käyttöä. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laittoi kuitenkin perjantaina rokotteen jäähylle varotoimena. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää Astra Zenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

Rokotuksia Astra Zenecalla jatketaan Suomessa aikaisintaan viikon päästä maanantaina.

